【多圖】陳芳語穿三點式遛狗　惹網民批評︰覺得有點敗壞風氣

台灣25歲女歌手陳芳語（Kimberley）在2012年因《愛你》一曲而爆紅，參加內地綜藝選秀節目《創造101》後更人氣急升，歌唱實力無庸置疑。不過在初出道時，以甜美鄰家女孩形象見稱的她，近來在IG貼的照片尺度越來越大，曾被網民狠評勉強製造事業線，不過Kimberley一於少理，她周一（9日）在IG貼出穿著bikini在車站遛狗的照片，再次引起網民關注。

Kimberley打扮隨性，卻引起外界的討論。（Instagram@lekimberlyy）

照片中，Kimberley穿著黃色超性感bikini，大騷好身材，同時她穿著拖鞋，牽著兩隻小狗，好像在遛狗，而背景就像是在車站裏。除了火辣的身材引起網民關注和盛讚外，也有人留言表示︰「雖然穿衣應該自由，但什麼場合穿什麼合適的衣服也是種禮貌」﹑「恕我太迂腐，我覺得有點敗壞風氣，不太美觀。如果可以，人為什麼要穿衣服呢？」他們的關注點就放在了如果是在公共場合這樣穿便有點不合適。

Kimberley的唱歌實力非凡。（Instagram@lekimberleyy）

+ 10 + 9 + 8

不過，有反當然也有另一面的意見，有網民為她說話，留言說︰「人家愛穿啥穿啥，關我們啥事」﹑「人家在度假，海邊附近我覺得這很ok啊」﹑「哇！真的是太棒了吧！穿比基尼遛狗，好喜歡這樣的生活」不過其實各人穿衣也有各人的選擇，他們的爭論點就在於是什麼場合的前提上吧。

點擊下圖睇吓網民的留言︰