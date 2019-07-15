陳芳語分享泳衣照遭批評刻意賣弄身材　網友：勉強製造事業線！

台灣25歲女歌手Kimberley（陳芳語）2012年將《愛你》一曲唱到街知巷聞，曾成為台灣最受矚目的新星，惟之後因與唱片公司的合約問題事業遇上阻滯，直至去年參加內地女團選拔節目《創造101》後人氣再度急升，備受兩岸歌迷愛戴。由於她18歲就出道，所以甜美形象一直深入民心，在夏日炎炎之際換上泳裝曬太陽的模樣，竟然被一名網民狠批她刻意賣弄身材，眾多粉絲為她抱不平。

Kimberley於2012年推出的《愛你》在YouTube的點擊次數直逼1億。（陳芳語YouTube：@Kimberley Chen）

Kimberley於18歲出道，甜美形象深入民心。（網上圖片）

Kimberley昨日（13日）在Instagram上傳在馬來西亞曬太陽的照片，相中的她身穿比堅尼，對住鏡頭露出甜美笑容，擁有豐滿身材的她更露出傲人事業線，意外的性感照突顯她的反差形象，引來不少粉絲留言大讚她身材好。

Kimberley身穿比堅尼露出傲人事業線。（陳芳語IG：@lekimberleyy）

但有一名網民卻留下酸味十足的留言：「獻醜不如藏拙，勉強製造事業線胸也不會大一點，還有，露也要露得好看...」不少粉絲挺身保護偶像：「羨慕還是嫉妒？ 」、「不愛看就不要追蹤別人吧又愛看又愛吵，這樣多無聊 」、「有種放自已照片啊」、「如果這是獻醜，真希望Kimberley多獻一點」。Kimberley看見負面評語後，非但沒有生氣，更大方標示對方，留下三個笑喊表情，用幽默化解網民罵戰，盡顯高EQ的一面。

面對批評，Kimberley用幽默化解。（陳芳語IG：@lekimberleyy）

Kimberley去年參加內地女團選拔節目《創造101》後人氣再度急升。（微博：@陳芳語Kimberley）

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