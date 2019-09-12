Jessica鄭秀妍着花卉白裙優雅亮相紐約時裝周　零修圖照片惹爭議

2020春夏紐約時裝周正在進行，很多明星紅人都受邀參與這一時尚界盛事。韓國女星鄭秀妍（Jessica）日前亮相品牌Carolina Herrera的秀場，不過臉部卻意外引起熱議。

Jessica身穿Carolina Herrera花卉刺繡白色連身裙，手拿同品牌紅色手袋，腳踩白色高踭鞋，頭扎低馬尾，兩側劉海微捲貼著額頭與臉頰，整個裝束復古味十足，簡潔典雅。

Jessica現身品牌Carolina Herrera的秀場。（Naver）

不過在外網發布的零修圖照片中，Jessica臉部看上去有些浮腫與疲憊，法令紋非常明顯，笑起來的表情也很奇怪，嘴巴以上的部位似乎沒有任何變化，感覺較僵硬，顯老態，因此有不少網友評論：「生圖（原圖）好嚇人」、「蠟像」、「差點沒認出來」，感歎Jessica老了不少，不過也有網友認為並沒有太大變化：「好看」、「我覺得這個顏值還是很OK的啦」、「妝化得濃就會顯臉僵，這不是正常嘛」等等。

Jessica未經任何處理的外網照片意外引起熱議。（GettyImages）

而在Jessica自己IG發布的照片中，整個人就精緻很多，皮膚白皙，身材纖瘦，相當亮麗。

Jessica於IG發布的照片與外網的照片有些差別。（jessica_syj）

今年30歲的Jessica於2007年以韓國女團少女時代出道，樣貌姣好，人氣極高，在2014年宣布退團後單飛發展，2016年推出首張個人迷你專輯《With Love, J》，去年與美國最大的經紀公司United Talent Agency簽約。除了音樂方面，Jessica在2014年還創立了個人品牌BLANC&ECLARE，由服裝到美妝再到配飾等都有出售，亦是各大時裝周的常客，發展得不錯。

雖然很多女星的原相與精修相有一些差距，不過也實屬正常，就算普通人拍照後都會執一執，何況是在大眾面前曝光的藝人呢？而且對比Jessica之前未經處理的照片，臉部也很自然，可能只是最近狀態不佳，需要休息。

Jessica今年2月在 2019/2020秋冬巴黎時裝周亮相品牌Chloé秀場，雖然照片未經處理，但狀態不錯。（GettyImages）