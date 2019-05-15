【康城影展】Jessica鄭秀妍現身紅地氈　羽毛禮服太笨重險致跌倒

世界三大電影節之一，第72屆康城電影節於香港時間今日凌晨正式開幕，來自世界各地的名人紅星盛裝現身紅地氈，包括鞏俐、劉濤、Eva Longoria、Julianne Moore、Tilda Swinton、名模Alessandra Ambrosio、開幕電影《The Dead Don't Die》劇組等。韓國代表方面，前少女時代成員Jessica獲珠寶品牌Chopard邀請，連續第二年參與康城電影節開幕禮。

Jessica身穿Rami Kadi高級訂製羽毛閃片禮服登場。（視覺中國）

Jessica穿上黎巴嫩裔美國設計師Rami Kadi高級訂製禮服，其服裝不止佈滿純白色羽毛，還有大量銀色閃片，盡顯高貴優雅氣派。Jessica和Rami Kadi透過IG Story分享踏上紅地氈前花絮片段，可見Jessica心情興奮，亦相當喜歡今次紅地氈服裝。不過，由於該羽毛禮服略為笨重，所以Jessica走上梯級時要由兩位工作人員攙扶，期間差點跌倒，可見Jessica為留倩影也付出不輕的代價。

Jessica鄭秀妍獲邀出席康城電影節開幕禮。（Getty Images）

Jessica踏上梯級時，不單要由兩名工作人員攙扶，更險告跌倒，相當論盡。（Twitter：@complete9_0805）

Jessica準備花絮

今次Jessica紅地氈相片獲亞州傳媒好評，韓國傳媒大讚Jessica是「高貴的精靈」、「康城的女神」、「康城的新娘」等，內地方面，「鄭秀妍 羽毛裙」一詞一度登上微博熱搜，僅次於有份現身康城紅地氈的昆凌和鞏俐。不過，亦有韓國網民對Jessica現身康城影展大惑不解，認為Jessica與電影毫不相關，她的出現略顯突兀。

韓國傳媒TVReport形容Jessica是「康城的女神」。（Naver截圖）

「鄭秀妍 羽毛裙」登上微博實時搜尋第四名。（微博截圖）

雖然Jessica獲亞洲傳媒大讚，但有網民不理解沒有電影作品的Jessica為何能參與影展。（Getty Images）

Jessica康城影展相片