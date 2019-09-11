【多圖】S.H.E出道18周年　Ella晒零P圖舊照慶祝

今日（11日）是台灣女子組合S.H.E出道18周年的大日子，雖然三人近年甚少合體演出，但感情深厚的她們，依然友情不變！陳嘉樺（Ella）凌晨在IG Post了多張昔日合照，相中的她們樣子非常青澀，掀起網民熱議！

今日（11日）是S.H.E出道18周年紀念日。（視覺中國）

去年三人合體開演唱會。（IG@selinanahaha）

Ella在IG上載多張昔日3人合照，當年的Ella和任家萱（Selina）只有20歲，而田馥甄（Hebe）更只有18歲，正值「膠原蛋白滿滿的年紀」，Ella笑言是「零修圖的年代」，並感謝歌迷：「S.H.E.18年生日快樂，最近網上有好多歌迷自製的搞笑經典MV，也有好多好多的祝福影片。我想說，你們的心意我們都收到了，謝謝你們祝我們生日快樂，期待花兒再在開好的一天。」最後更說道：「我愛S.H.E你們呢？」不少粉絲都大讚3人過去同如今樣貌沒有變化，只是少了Baby Fat！

Ella在IG Post了幾張3人昔日的合照，相中的她們非常青澀。（IG@him_ella0618）

而近日身在美國出席時裝周活動的Selina，早前已經透露今年3人不會合體演出，但她亦有在IG發文紀念S.H.E出道18周年這個大日子：「2001年9月11日，世界發生了大事，就是911恐怖攻擊事件。而同一天，我的世界也發生了大事，就是S.H.E的誕生。十八年過去了，我在今天前往911事件紀念館，天氣很好，陽光溫柔地灑在臉上，每個人都靜靜聽著水聲。愛與勇氣能戰勝一切恐懼。願世界和平，S.H.E生日快樂，我愛你們。」

Selina近日同妹妹任容萱到紐約出席時裝周活動。（IG@selinanahaha）

但Selina都有發文紀念出道18周年。（IG@selinanahaha）

點擊下圖回顧S.H.E足跡：