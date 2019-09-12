為拍MV操肌6個月半裸上陣　馬天佑：拍之前72小時連水都唔飲得！

馬天佑由時尚潮人KOL到去年踩入樂壇成為創作歌手，今日正式為他的第二首單曲《大妄想家》舉行新歌及MV首播會，還為大家帶來了驚喜。天佑在MV中以三個不同造型上陣，其中一個是扮女人，另一個則是半裸上身騷肌。別看他平時予人感覺瘦削，原來他已經操練成鋼條形的爆肌身材，好有睇頭。

馬天佑大談佢嘅操肌過程有幾咁辛苦。（陳順禎攝）

為減磅食得清淡 日飲8公升水

天佑坦言今次的演出是他至今在幕前最性感的一次，他說：「真係超級性感，我本身係個身同埋啲手腳瘦，但其實我係有肚腩嘅，為咗拍今次呢個MV，我花咗6個月時間去操練，要好大嘅堅持先得。我主要係做街頭健身，同埋去做gym，平日三餐都要食得好清淡，連我最愛嘅甜嘢都唔食得。而喺拍攝之前兩個月，我就淨係食雞胸肉，魚呢啲蛋白質，同埋每日飲8公升水，晚晚都要起身去四次尿尿，真係無覺好瞓。」但他一直好有恆心和毅力去完成這項挑戰。

馬天佑用咗半年時間去操肌。

到了拍之前的72小時，天佑就更加艱辛了，直情就連水都唔飲得，天佑說：「因為想啲肌肉嘅線條靚啲，好口喝時都只可以輕輕舐下。呢啲方法係我個健身教練幫我諗嘅，係好唔健康同好極端嘅方法，我仲出現失憶同想暈嘅情況，大家千其唔好學。」不過MV出來的效果令天佑覺得好滿意，一切辛苦付出都是值得的。這次半裸騷肌上陣是他自己提出的，他希望可以挑戰一下自己。天佑坦言與一眾男dancer肉帛相見也會感到好尷尬：「唯有拍之前大家除一次衫見一次先，當係熱身。」而他一拍完即刻瘋狂吃他喜歡的美食：「食完之後個人有一種重生的感覺。」

天佑與一班男dancer肉帛相見。

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