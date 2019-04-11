IG如何打出彩虹字體？　跟馬天佑學5大Stories秘技

Instagram是時下最hit的圖片及視訊分享的社交平台之一，很多人都會用它來記錄自己生活的點滴，當中的IG Stories更大受歡迎，除了有不同的filter與sticker之外，原來還有隱藏功能，令post更加精彩豐富。

最近，星級造型師馬天佑在YouTube上載一條短片，為大家詳細介紹5個IG Stories的秘密。

馬天佑稱自己受到YouTuber Sam Sheffer啟發，將其介紹的5個IG Stories秘密分享給大家。（視頻截圖）

第一：如何打出彩虹字體。

（視頻截圖）

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第二：如何在一個IG Stories中，加入多張照片。

如果想要在IG Stories同時post多張照片，其實不需要用砌圖軟件，可以直接由相冊中加入，可以自由排列之餘，相片也可以更高質。

（視頻截圖）

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第三：如何分享高質動態圖。

平時在用iPhone拍照時，會有live photo選項，影完之後，照片會變作動態形式，這個功能看似有些無謂，不過在IG Stories中卻大有用途。

（視頻截圖）

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第四：如何放大高質素照片。

在IG Stories分享照片時，想放大或者裁剪圖片，都會導致照片變得模糊，以下就教大家如何令裁剪照片保持原像素。

（視頻截圖）

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第五：如何突出相片主題。

即係在分享一個Stories或者一條短片時，將背景變成單一色彩，突出想show出來的部分。

（視頻截圖）

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