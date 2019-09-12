黃子韜被指帶兩女夜歸酒店　微博發文炮轟：別妨礙我正常開心生活

黃子韜之前疑似戀情曝光時，都未有發文解釋太多。反而今次被指帶兩女去酒店，佢連發兩文直斥無中生有。

黃子韜早前被影到與女性友人一杯雪糕兩份食，態度親暱，疑似戀情曝光。而日前，黃子韜又被影內地媒體影到同女性友人聚會，並指「黃子韜深夜帶兩美女夜歸豪華酒店，身旁不見韓國正牌女友」……又深夜又美女再加埋酒店，真係好易令人有所誤會。

黃子韜被影到同朋友深夜聚會。（微博圖片）

未待工作室作出任何回應，黃子韜今午一連發兩條微博：「跟兄弟姐妹出來吃個飯玩兒玩兒而已，不要老瞎寫你們的標題了ok？沒完了還我擦。我除了工作時可以給我扣上藝人這兩個字，現實生活我就是一普通老百姓，別妨礙我正常的開心生活，夜歸酒店？甩圖出來給我看看來，我就算真歸了你能怎麼着？別瞎BB。」之後再一條條微博表示：「老子沒在回應，只是告訴你們事實而已，作品沒出的時候真的離我遠點。你妨礙我生活，後果很嚴重。 」似乎真係好好嬲豬。

佢連發兩文直斥內地媒體看圖作故仔。

而其後，黃子韜爸爸亦喺微博發文直斥內地媒體「無論幾點，白天黑夜，刮風下雨從不間斷」跟拍黃子韜。並指其行為已嚴重影響黃子韜生活。「一直以來忍氣吞聲，就是希望你們自己見好就好，你們真的是得寸進尺，拍點圖片山就捕風捉影，歪曲事實，以假亂真，真為你們這種行為感到可恥！」

