林志玲夫婦得罪內地網民被消失　央視中秋晚會由香港實力派頂上！

人月兩團圓的中秋佳節又到了！中央電視台中秋晚會於周五早上（13日）就在微博公布完整的嘉賓名單以及 節目流程表。演員陣容名單中除了有一早公開的香港代表王祖藍、李亞男、黃曉明、Angelababy和剛承認與富商老公Tony離婚的情歌天后梁靜茹，而將婚後首度同台的林志玲AKIRA夫妻竟在名單上離奇消失，令人震驚。雖然沒了林志玲AKIRA夫妻，但就有一位香港代表猛人頂上！

當然有王祖藍！（CCTV微博照片）

其實在央視公布今年中秋晚會陣容時，本來預告會邀請新婚的林志玲和AKIRA一同登台，但卻遭到不少內地網友反對，更稱「為什麼找日本人上中國節目？」未知是否這個原因，央視決定順應民意，原本在名單上的林志玲、AKIRA已經被消失在名單上！

林志玲夫婦離奇被消失！（IG圖片/@chiling.lin）

難怪志玲姐姐早前POST喊喊相！（IG圖片/@chiling.lin）

點撃下圖睇完整名單及節目流程！

+ 13 + 12 + 11

有人被消失，當然要有人頂上。於去年憑住無綫劇集《大帥哥》在中港兩地再度人氣爆升的張衛健就成為第4位香港代表登上央視舞台。雖然張衛健未有在微博轉發「#五星紅旗有14億護旗手#」的活動，未有做護旗手，但憑住自己的實力和人氣依然贏得不少內地網民歡迎！而張衛健亦在微博公布將會演唱經典歌曲《萬水千山總是情》，令人相當期待！

大帥哥呀！（張衛健微博照片）