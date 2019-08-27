【多圖】央視中秋晚會嘉賓名單大公開　香港代表有三個！

一年一度的中秋節又來了，中央電視台中秋晚會日前就公佈主會場將設在江蘇淮安舉行，分會場則設於廣東佛山南海影視城。而今年參加中秋晚會的演員陣容亦相當強大，分別來自內地、台港澳以及克羅埃西亞、日本、格魯吉亞等地的演藝明星將登場演出。

中秋晚會主會場正忙於施工！（圖片來源：視覺中國）

據中央廣播電視總台中秋晚會的兩位總導演介紹，2019年的中秋晚會，無論在節目內容、包裝形式還是演員的全明星陣容等方面，都將是近年來最強的一次。而第一批嘉賓名單，最受注目的一定是婚後首度同台的林志玲AKIRA夫妻，自林志玲今年6月公布結婚消息，嫁給日本Exile成員AKIRA後，兩人婚後始終沒有公開合體亮相。

晚會將成為二人婚後共同登台的首場表演！（林志玲微博照片）

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而香港代表就有早前在微博公開撐警的王祖藍，還有早在2009通過「優才計劃」，取得香港身份證的黃曉明和Angelababy亦會夫妻檔演出。

王祖藍早前發聲！（微博截圖）

護旗手！（微博截圖）

Angelababy和黃曉明會在婚變傳聞後首次合體！（黃曉明微博照片）

而其他嘉賓名單，包括內地歌手李谷一、韓磊、雷佳、張靚穎、李宇春、譚維維、尚雯婕、毛不易、易烊千璽、影視演員劉濤、包貝爾包文婧夫妻。而港臺明星包括，蔡琴、歐陽娜娜；海外籍藝人中包括來自馬來西亞的梁靜茹、來自克羅埃西亞的鋼琴家馬克西姆（Maksim Mrvica）等。

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