Adele與丈夫Simon Konecki正式離婚　 結束8年戀情

據多間外媒向法院檔案證實，英國創作歌手Adele於星期四（12日）正式與丈夫Simon Konecki離婚。

其實早在今年4月，Adele的發言人Benny Tarantini便已宣告Adele與交往8年的丈夫分道揚鑣，兩人將共同撫養7歲大的兒子Angelo。

Adele與丈夫育有一子。（VCG）

據外媒《E！News》報道，有消息人士指Adele與Simon Konecki的生活方式發生變化，爆料人解釋到：「Adele成為了超級明星，伴隨著越來越多的巡唱與密集行程，兩人距離漸遠。」日前，Adele尚未對公眾作出回應。

靈魂歌姬Adele的歌曲與嗓音非常打動人心。（Instagram@adele）

今年31歲的Adele憑藉首張專輯《19》一炮而紅，厚實的聲線與略帶沙啞的嗓音引人入勝，橫掃各大音樂頒獎禮獎項，不過她對個人生活相當保密，在2017年奪得格林美（Grammy Award）「年度專輯」後，她承認自己已婚。而在2012年，Adele作客由Anderson Cooper主持的CBS（哥倫比亞廣播公司）節目《60 Minutes》時，也曾表示「瘋狂地愛上了Konecki。」

Adele在2017年格林美頒獎典禮擁吻老公。（GettyImages）

Adele與Simon Konecki相戀8年，2012年迎來兒子Angelo，兩人於2016年末秘密結婚，想不到短3年，這段婚姻便以失敗告終。