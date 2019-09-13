【王冠】被爆片場舉行通靈儀式　海倫娜靠公主「上身」提升演技？

改編自英女王生平的Netflix皇牌劇集《王冠》（The Crown）自2016年推出首季即大獲好評，在爛番茄奪得90%新鮮度。不少劇迷都大讚無論場景或服飾都製作認真，演員全部都是好戲之人，就連英女王本人都很喜歡這套劇集。Netflix早前就宣布第三季即將於11月17日隆重上架，今季的劇情主要講述英女王伊利沙白二世步入中年，更會有長大後的查理斯王子和卡米拉出現，令劇迷非常期待！

Claire Foy憑飾演年輕版的英女王而奪得金球獎視后殊榮。（第二季劇集海報）

憑首兩季飾演英女王奪得金球獎視后殊榮的Claire Foy就不會在今季亮相，改由同樣都是視后的英國國寶級演員的Olivia Colman接棒，不過按照歷史時序，相信今季的劇情，較多篇幅會描寫瑪嘉烈公主的中年，而這個角色由添布頓前女友海倫娜寶咸卡特（Helena Bonham Carter）飾演，Tobias Menzies就會接替Matt Smith飾演中年的菲臘親王。不過日前就有外國傳媒爆出海倫娜寶咸卡特能夠飾演已故瑪嘉烈公主一角，竟然是獲得公主本人批准，並私人傳授Tips才能演得維妙維肖！

自爆邀靈媒請瑪嘉烈上身 Helena食煙食得似過人

英女王妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）於2002年逝世，據英國《太陽報》報道，Helena Bonham Carter自爆透過靈媒請瑪嘉烈公主上身，更在拍攝劇集過程中在試身室內進行通靈儀式。有知情人士透露，Helena一開始看起來只是個電影演員，後來因為有公主指點迷津後得到演出小技巧，例如跟瑪嘉烈公主抽同一個牌子的煙及用特別的煙嘴，有了公主「加持」，Helena信心大增，愈演愈好。

此外，在拍攝期間，當劇組或其他演員有任何關於瑪嘉烈公主的疑問，她都會主動跟大家表示公主不會介意。Helena過往經常在鬼才導演Tim Burton的電影亮相，並經常扮演古靈精怪或癲喪的角色，而瑪嘉烈公主就是一位叛逆的皇室成員，經常酗酒抽煙的名流「壞女孩」，劇組都認為由Helena演出就最適合不過。

首位離婚的皇室成員 瑪嘉烈晚年被全國唾罵

已故瑪嘉烈公主原本是一位熱情樂觀的女孩，因擁有紫藍色的眼睛、輪廓深邃，絕對是個美人胚子，可惜去到晚年，竟然被全國唾罵，成為最令人討厭的皇室成員。自父親佐治六世去世後，瑪嘉烈公主傷心過度而需要打鎮靜劑才能入睡，加上姐姐英女王要繼承皇位，瑪嘉烈公主跟母親要遷出白金漢宮，令她承受不了。後來又愛上了已婚空軍，兩人更在公開場合卿卿我我，不過就算對方拋妻棄子來迎娶她，卻因為放棄不了榮華富貴而分開。直至得悉對方再婚，瑪嘉烈公主大受打擊而立即跟攝影師結婚，雖然生了兩個孩子還不能填滿內心的空虛，並展開了糜爛的生活，最終離婚收場。