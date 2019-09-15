回應梁靜茹離婚被網友鬧「大嘴巴」　范瑋琪忍無可忍IG崩潰回應

早前「情歌天后」梁靜茹傳出婚姻亮紅燈，在本人未正式回應離婚一事之前，其好姐妹范瑋琪就接受傳媒詢問，沒想到她就透過紀理人表示：「有聽說過」，正因為這一番說話她被狂鬧是大嘴巴，疑在事件上火上加油為梁靜茹添麻煩。

梁靜茹已經結束9年婚姻。（視覺中國）

之後相隔不久，9月8日梁靜茹公開承認離婚，同趙元同結束9年婚姻關係。在同一日范瑋琪就在微博上貼文有感而發：「我從來不是大嘴巴！保護！永遠守護你，陪伴你，愛你。」力證姐妹情不變。而相隔5日之後梁靜茹就在微博上貼與范瑋琪及好友的合照，各自手持炸紫蘇葉入鏡並寫道：「一直很相愛」力挺范瑋琪。原本以為事件就此告一段落，沒想到連日以來有不少網友就湧入范瑋琪的Instagram瘋狂指罵她，她本人最終忍無可忍親自回覆網友作出反擊：「我到底錯了甚麼」。

梁靜茹曬合照力證姐妹情不變。（微博圖片）

就在范瑋琪幾日前上傳一張與一群綿羊的合照，配上「勇往直前Keep going」的文字中，引來不少網友瘋狂湧入指罵她。有網友就非常直白地指出她沒有得當事人允許就爆料，人格非常有問題，勸她不要再錯下去，否則身邊的朋友會離她而去。面對網友此番留言范瑋琪親自：「我到底錯了甚麼」，接著又對於網友指她踐踏別人提升自己作出回應，無奈地表示好冤枉：「唉，我從未踐踏任何人」。

范瑋琪一一回覆網友指控。（Instagram截圖）

另外，有網友亦突然翻抄舊料指她當年傷害張韶涵一事，如今就是現世報的時候，她就好肯定回應該網友：「我從來沒害過。我到底做了甚麼傷害她的事？你們自己幻想出來嗎？」激罕地有回應網友心中指控，可想而知她內心已經到了崩潰的邊緣。