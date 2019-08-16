梁靜茹傳離婚冇正面回應　范瑋琪跳出來發言被罵火上加油

「情歌天后」梁靜茹近日傳出9年婚姻亮紅燈，與商人老公趙元同（Tony）已簽字離婚，事件掀起廣大媒體關注。而當事人還未有對事件作出正面回應之時，她的閨蜜范瑋琪就透過紀理人表示：「有聽說啦」，似乎坐實了離婚一事。正正因為范瑋琪這一番說話，被廣大網友認為她似在事件上火上加油兼落井下石，令她社交網站不斷被網友湧入狂鬧。

梁靜茹近日不斷被傳9年婚姻亮紅燈。（視覺中國）

當近日梁靜茹離婚消息愈傳愈烈之時，就有媒體向她詢問，在得不到當事人正面回應之下就當然找經理人，而她的經理人則表示這一些是藝人的私事，不予回應。不過離婚消息仍從四面八方火速蔓延，在這個時候她的經理人公司就出來撲火發聲表示二人絕無離婚一事。既然公司都回應了離婚一事就好自然被當是「傳聞」一則。沒想到在這個時候，她的好姐妹范瑋琪就透過紀理人表示：「這麼好的朋友，隱隱約約有聽說啦！」似乎話中有話，再令人相信離婚一事確實存在。

在不知道范瑋琪這一番說話用意何在之時，不少網友已經覺得她是在這件事上火上加油，當事人還沒有正面回應，不明白她跳出來回應用意何在？指責她根本就是陷害好姐妹，刷存在感。網友紛紛留言：「嘴巴到底有多大」﹑「就你話多」﹑「人家私事關你甚麼事」…...狂鬧她是「大嘴巴」。

范瑋琪被網友狂鬧多嘴。（微博圖片）

事實上范瑋琪已經不止一次做出如此的事，就在7月份小S在社交網站上貼一張一家人去主題公園玩的大合照，在大家紛紛留言好幸福大讚女兒好漂亮等好聽說話之時，范瑋琪就留言：「幸福的樣子！把外面的聲音關掉！你和Mike（許雅鈞）還有女兒是最最幸福的擁有。」果真是「哪壺不開提哪壺」，皆因當時Mike捲入桃色風波，事實上小S都回應了同老公深夜一齊的女生，是她都認識的，強調老公就是非常好客招呼朋友而已。搞到這件事又再被提起，事後她都刪除該則貼文。

另外，在大家等待當事人回應的時候，梁靜茹的老公Tony深夜就在社交網站留言：「感謝大家的關心，真的沒甚麼大事，開心過生活就好。」短短一句說話回應外界的各種猜測。

范瑋琪的留言不知道用意何在呢？（微博圖片）