李亞鵬與王菲離婚後終有新戀情　唱爵士樂加超有仙氣相片曝光

現年47歲的內地男星李亞鵬與樂壇天后王菲在2013年離婚後，今年5月男方被爆有新戀情，跟比他小16年的歌唱家Susie撻著，其後他在微博發文默認戀情，Susie在周日（15日）上載了一輯表演的照片，在網絡上被瘋傳。

早前李亞鵬的新戀情曝光。（視覺中國）

Susie是一名喜歡唱爵士的歌手，日前她在微博上傳了一輯相，透露很榮幸自己參演了第十五屆爵士音樂，又表示︰「相信中國未來會有越來越多喜歡爵士樂的聽眾，這件事我會堅持做十年，未來會更好！」照片中的她，留著一頭爽朗清新的超短髮，穿上一條復古的Deep V珠片連身短裙，見她身材高䠷纖瘦，雖然她架上了一副墨鏡，但依然感覺到她的獨特氣質，而網民表示她短髮的打扮甚有王菲的感覺，高冷的氣質也相似。

Susie的外表清麗，好有氣質。（微博圖片@Susie_Wuuuu）

網民表示有點像當年的王菲。（視覺中國）

其實李亞鵬與王菲離婚至今6年，二人再見亦是朋友。李亞鵬更由電視小生轉行成為生意人，即使他淡出娛圈，感情生活依然受外界關注，而在月前一向作風低調他就被難得影到跟一名神似王菲的短髮女子牽手散步，在爆有新戀情後，一度傳出女方坐擁500億身家，不過其後李亞鵬在微博發文︰「不是企業家，沒有500億。只是一位偶爾喜歡唱唱爵士的文字工作者，一位令人欣賞的獨立女性。我理解媒體需要流量，但希望能給予一些基本的尊重。謝謝！」李亞鵬的發文也得到了不少網民的祝福。

在被爆戀情後，李亞鵬的發文。（微博截圖@一號立井）

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