【演技派】傳李嘉欣收半億執三攤扮楊貴妃　只因一影后又扮大牌 ?

「大美人」李嘉欣闊別幕前演出10年後，最近回歸幕前！有指她以半億酬勞加盟由金牌製作人于正的綜藝節目《演技派》，與《延禧攻略》的女主角吳謹言對撼，但今日（16日）就有網友爆料指原本于正的理想人選原是張柏芝，但因她扮大牌激怒于正，最後才由李嘉欣頂上！

不少網友對李嘉欣復出表示期待！（于正微博圖片）

由于正製作的綜藝節目《演技派》陣容非常強大，導師除了張靜初、吳鎮宇和張頌文外，日前于正更宣布有一位頂級女神助陣，更在微博貼出李嘉欣的楊貴妃造型照，以及與她的合照，明示李嘉欣將於他炮製的綜藝節目中粉墨登場！消息一出，不少粉絲都表示期待。

李嘉欣息影十年出山！（于正微博圖片）

+ 4 + 3 + 2

但就有知情網友爆料，因近年有觀眾呼籲希望昔日港星美女重回頭幕前，所以于正早就有邀請女港星復出的計劃。而張柏芝在生下第三胎後，擁有很高的熱度，因此于正版楊貴妃一開始就相中了她。但當製作團隊準備得七七八八，張柏芝的團隊竟開始扮大牌，更提出要增加酬勞！最後，雙方無法談攏，于正只能放棄了張柏芝，之後又去找了張敏，但因為某種原因他最後選擇了也有復出的李嘉欣。

原定人選是張柏芝！（圖片來源：視覺中國）

大家覺得真唔真？（微博照片）

張敏係第二人選！

+ 3 + 2

而張柏芝入行以來經常被爆出扮大牌的消息，早在她與劉德華的合作拍《大隻佬》時，就指她拍戲中講私人電話、突然打電話買手袋等等，妨礙劇組正常運作，劉德華都毫無辦法，只能向向太陳嵐投訴。而在2015年，她被指在《3D封神榜》片場扮大牌，又刻意刁難製片，被向華強踢出劇組，並稱「永不錄用」。目前，當事人都未有對傳聞作出回應。

張柏芝早前與粉絲提前舉行生日會！（圖片來源：視覺中國）

點撃下圖睇超凍齡柏芝！