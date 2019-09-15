49歲李嘉欣闊別銀幕10年後首復出　化身史上最美楊貴妃拍內地綜藝

現年49歲嘅大美人李嘉欣 (Michele) 闊別銀幕多年，原來最近已經悄悄地復出了。Michele自2008年與老公許晉亨結婚後，主力相夫教子過住少奶奶的生活，對上一次演出已經是2009年客串電影《十月圍城》，之後已沒有再演出過任何電影或劇集，就連綜藝節目都沒有，最多也只是出席時尚品牌的活動，令不少粉絲都好懷念她的演出。然而最近就有內地網民發現了Michele竟然於橫店的片場出現，不禁惹起了復出幕前的揣測。

Michele被發現出現於橫店。(微博圖片)

而日前內地神劇《延禧攻略》的監製兼金牌製作人于正就於他的微博發文，post了一張古裝造型的背面相表示：「今年中秋我跟真正的嫦娥過！#演技派開錄# 頂級女神助陣！大家猜是誰？激動啊～」透露有一位頂級女神為他的綜藝節目助陣，即令網民聯想到他口中所說是會否就是Michele，同時亦引起了網民的熱議。

于正日前post呢張相叫大家估係邊個。(于正微博圖片)

于正今天終於為大家開估喇，他於微博出post宣布真的邀請到Michele出山為綜藝節目《演技派》擔任嘉賓，他post了Michele最新的古裝造型相，並留言表示：「#李嘉欣貴妃妝# 前天讓大家猜了一晚上的神秘女神，想必大家現在也知道答案了，就是我們@李嘉欣Michele 小姐，今天的楊貴妃扮相堪稱一絕，迫不及待想讓大家看到成片！」網民都紛紛留言激讚Michele好靚，甚至說是她史上最美的楊貴妃，相信大家都好心急想看到Michele的演出。

Michele好靚呀。(于正微博圖片)

點擊下圖逐格睇Michele以前絕美嘅古裝造型，以及佢其他靚相：