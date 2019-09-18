肥仔變美魔男 森美用輕斷食法減肥: 淨係食一餐晚餐

森美昨日（17/9）現身尖沙咀出席網上格價平台主辦的第一屆精明消費之選2019頒獎典禮。森美透露早在十多年前時，試過從內地網站網購一張價值5萬元的梳化：「嗰陣時啲人喺網上買嘢都係幾百蚊嘢，而我就大膽一試，買咗一張幾萬蚊嘅皮梳化，啲人都話癲，其實當時我都好驚，因為套梳化係造舊效果款式，但最後收貨冇問題，真係鬆一口氣。」

森美透露每日都只是食一餐晚餐，保持健康體態。（葉志明攝）

有美魔男之稱現年45歲的森美，不但才口才了得，還擁有讓男士見到都妒忌健碩身型，森美直言：「除咗做運動之後，喺飲食方面自己就採用緊『intermittent fasting』（輕斷食法），宜家將唔食嘢嘅時間拉長咗，一日淨係食一餐晚餐，其實我哋食嘅嘢營養已經夠，但我發覺一日食多餐，而每餐都食得少嘅時候，肚餓嘅感覺好強烈，如果每一餐都食得唔夠嘅時候，我會覺得好折磨，但仲有一樣減肥秘訣都好重要，就係個諗法，你唔好話自己唔可以食嘢，因為你講唔可以呢就係一種束縛，咁所以你個腦就會被束縛住，你就會覺的好辛苦，如果你話唔需要食嘢嘅時候，你個腦就會覺得冇需要，就會容易減到肥。」

森美初出道時不算是肥仔，但面肥漲漲相當可愛。(IG:sammy903)

提到早年剛加入電台做DJ時，森美透露被電台高層照肺要求減肥：「嗰陣時細個係肥仔底，減肥都係靠運動，到我入電台做part time嘅時候，成日要返工，開始冇做運動，好記得當時有位電台高層同我講：『雖然做DJ唔使見樣啫，但都係半個幕前喎，你好減肥喎』咁跟住我就開始減肥啦！」森美續說：「好記得跟住又要拍戲《我要做Model》，谷德昭又講我講：『演技我就唔要你啦，你畀啲腹肌我睇下』，咁所以由個陣時開始係我人生當中開始減肥。」