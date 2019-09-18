【多圖】陳凱琳鄭嘉穎布吉度假　囝囝Rafael「眼甘甘」可愛爆燈

陳凱琳（Grace）和鄭嘉穎去年8月在峇里舉行婚禮後，今年2月誕下囝囝鄭承悅（Rafael），一家三口非常幸福。雖然Rafael只有7個月大，但已經跟着爸爸媽咪周圍飛。最近他們就一家人去了泰國布吉旅行，Grace同嘉穎今日（18日）分別在IG Post了幾張旅行靚相，大曬幸福！

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎去年8月在峇里舉行浪漫婚禮。（IG@ghlchan）

今日嘉穎在IG Post了兩張抱着囝囝的照片，其中一張他赤膊上陣，而眼仔碌碌的Rafael就「眼甘甘」地望着面前的凍飲，嘉穎更模擬兩父子的對話，寫道：「Rafa: Daddy, what’s that? Daddy: Purple drink. Day 2. #travelwithrafa」Rafael皺住眉頭，扁晒嘴，一副楚楚可憐的樣，非常可愛！

嘉穎抱着囝囝，Rafael眼甘甘咁慘慘豬！（IG@kevincheng_official）

慈父！（IG@kevincheng_official）

而Grace就上載了幾張度假靚相，她坐在海邊的石頭上對着鏡頭甜笑，相信是由老公嘉穎揸機！

Grace笑得好開心！（IG@ghlchan）

嘉穎上個月生日，Grace為老公舉行生日Party。（IG@ghlchan）

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