周汶錡大仔Jacques做KOL Hard Sell　表現盞鬼獲網民大讚叻仔

周汶錡（Kathy）與法籍丈夫Julien Lepeu婚後誕下兩個混血囝囝Jacques和Avner，Kathy更不時在IG Post他們的可愛相同短片，同大家分享他們的成長過程。今日（18日）Kathy在IG一連上載了兩條短片，4歲的大仔Jacques對着鏡頭狂Sell手上拿着的一包鈣片，介紹得頭頭是道，絕對有潛質做KOL呀！

周汶錡（Kathy）與法籍丈夫Julien Lepeu婚後誕下兩個混血囝囝Jacques和Avner，非常可愛。（IG@kathychow520）

Jacques化身KOL，狂Sell鈣片！（IG@kathychow520）

Jacques一向精靈可愛，片中他拎起一包鈣片，但就介紹是維他命，對牙齒、口腔、脷都有益處，說到重點還會伸出條脷示範，Jacques稚嫩的聲音加上表情豐富，不止可愛，更是一個十分專業的KOL！Jacques介紹完鈣片後，再拎起一支咳藥水，介紹道藥與維他命是不同的，之後就上下倒轉支藥水來玩，最後再逐粒英文字教大家拼完自己個名「Jacques」後，先對住鏡頭甜笑講Byebye。

Jacques表情多多，Cute到爆！（IG@kathychow520）

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Jacques表現淡定，英文流利，再加上Cute到爆的樣貌和表情，吸引大批網友紛紛留言大讚他靚仔又叻仔，絕對是一位超出色的KOL呀！

唔經唔覺Jacques已經4歲大喇！（IG@kathychow520）

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