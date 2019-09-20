向佐要求郭碧婷棄養70隻寵物　向太霸氣出手解決分歧

許多夫妻婚後在一些矛盾上一時之間未能找到共識，準夫妻向佐與郭碧婷亦不例外，在節目《我家小兩口》中，就經常會見到他們提前為了婚後的規劃做溝通，偶爾免不了一頓爭辯。尤其關於郭碧婷的70多隻小動物的生活安排，就與向佐出現了分歧。

向佐希望郭碧婷婚後不要養太多寵物。（《我家小兩口》影片截圖）

郭碧婷愛心爆棚，非常喜歡小動物，收養了很多流浪貓狗、雀仔、烏龜、兔仔、刺蝟等70多隻寵物。郭碧婷在節目中與向佐協商婚後一些共識時，向佐表示郭碧婷從小鼻子跟身體就是容易過敏，尤其兩人現在正在準備懷孕，養寵物對妻子的身體負擔大，他說：「重要是懷孕之後，孕婦養寵物對肚子裡的寶寶不太好。」為了折衷，他希望郭碧婷只能帶4隻寵物進家門。

雖然向佐是一番好意，但對於愛護動物的郭碧婷來說實在太困難，當時郭碧婷未有反駁，而是話鋒一轉，提議收養狼狗，因為可以幫忙照顧小孩，向佐一聽竟然興奮贊成，並開始幻想日後一手抱小孩，一手拖狼狗的畫面，令其他嘉賓哭笑不得，他竟然由原本勸未來老婆放棄小動物，變成被說服再領養流浪狗，郭碧婷實在太厲害。

郭碧婷三言兩語就令向佐由勸自己養寵物變為再另外領養寵物，非常厲害！（《我家小兩口》影片截圖）

向太素來對準新抱郭碧婷讚譽有加，亦很贊成她養小動物，對於阿仔與未來老婆仔在養動物上出現分歧，她出手解決問題，允諾婚後為她買一塊地，專門給她飼養貓狗用，兩小口這個矛盾也算是解決一半了。向太果然係最霸氣奶奶。

向太表示郭碧婷有70隻寵物，她亦願意為新抱買一塊地來養寵物，化解兒子兩公婆之間的矛盾。（《我家小兩口》影片截圖）

郭碧婷愛心爆棚，養了很多寵物。（微博圖片／郭碧婷）

郭碧婷的部份寵物：

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向佐和郭碧婷在節目中的甜蜜互動：

郭碧婷和向佐的浪漫靚相：