范冰冰首拍Vlog感謝粉絲陪伴　經歷苦難仍對未來充滿信心

內地女星范冰冰去年5月因陰陽合同與逃稅問題而全面停工，直到近幾個月才逐漸露面，拍攝雜誌、出席公開活動等。今日（19日）凌晨12點，范冰冰的首支Vlog（Video blog）在微博曝光，披露「醜聞風波」的心聲，以及感謝粉絲的支持。

9月16日是冰冰38歲的生日，她在短片中曬出粉絲們送的各類生日禮物，當中最令她感動的，是一本粉絲為她自製的書籍，叫作《我們的書》，內容都是粉絲們寫給她的祝福與鼓勵，滿載愛意，冰冰表示會在這兩三日下班回家後讀完。

封面選擇了冰冰最愛的粉色以及她很喜歡的一張照片。是某年她在康城影展，被攝影師陳漫由床上拉起身，沒有任何裝扮的情況下，隨意拍攝的一張照片。（視頻截圖）

冰冰在Vlog讀出第一篇文後，她感觸地講到：「雖然沒有在微博發一些自拍、圖片，發一些想跟你們說的話，但是我知道那個時候其實每一分鐘我都和你們在一起，這裏面的每一章，每一個文字，我都知道你們要說什麼，我都收到了你們對我最衷心的愛，與最堅持的那種鼓勵。」冰冰坦言，自己已響應粉絲們的號召，將微博頭像換成了與大家一致的圖片，有的陪伴自己10年甚至10幾年的粉絲，一路支持到現在，她也由一個最青澀、最初最簡單懷抱夢想的女演員，認認真真走的每一步，變成了現在看到眾人看到的她，「雖然中間有困難，中間我經歷了可能大家沒有辦法想到的困難和痛苦，但是我還是你們內心裏面認知的我，我會用我最堅持的力量，內心裏最大的溫柔善意，來面對我以後的生活。」並叫粉絲不用擔心，一齊約定下一個10年，20年，30年......祝福大家一切順利。

一年多的時間，冰冰經歷了陰陽合同、逃稅風波、停工、與李晨分手等種種問題，由Vlog中看得出，她已差不多收拾好心情，對未來仍然充滿信心。

冰冰感謝大家一路的支持與陪伴，對未來充滿信心。（視頻截圖）

見到冰冰一番肺腑之言，粉絲們也紛紛留言到：「加油，你永遠是那個有肩膀的女孩子，不依靠不畏懼，強大得耀眼」、「堅強、勇敢、美麗的冰冰」、「看哭了，未來我一直在」，但也有網友認為：「你這是犯法！不是困難謝謝」、「困難與痛苦，那是自作自受好吧」、「相關法律應該完善偷稅漏稅者五年不得出現在公眾視野」等。

仍有部分網友不認同冰冰。（微博@范冰冰）