黃曉明玩網紅濾鏡大變樣　網友驚歎：好似范冰冰！

由黃曉明、譚卓、杜江主演的電影《烈火英雄》於昨日（1日）在內地上映，幾人走訪各地，為新戲密密做宣傳，很多圈中好友也紛紛發微博支持，票房口碑不俗。

日前，有網友曝光了一組黃曉明與某位網紅的合照，相中的黃曉明一來就伸手搭着這位「女」網紅的膊頭，最初樣貌還算正常，只是有輕微磨皮以及一點美白效果。但在網紅打開濾鏡之後，黃曉明即刻變成另外一個人，面型尖了不少，眼睛放大一倍，嘴巴小而紅潤，而黃曉明的硬漢氣質也蕩然無存，相當奇怪。

起初黃曉明的樣貌都算正常，只有輕微變白同磨皮。（視頻截圖）

點擊下圖睇黃曉明在濾鏡中的樣貌：

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黃曉明見到自己在濾鏡中的形象，忍不住問：「這是什麼？」該網紅回答：「美顏吶，我在網上就靠這個火的。」黃曉明隨即叫到：「妖精，我要給你滅滅火。」濾鏡這才消失，在他旁邊的網紅也由「女裝」回復到真實的男裝造型。

其實黃曉明是在為新戲《烈火英雄》造勢，他在戲中飾演一名消防隊長，和譚卓扮演夫妻。

兩人離開濾鏡之後回復正常。（視頻截圖）

網友見到後也大笑不止，不少人留言表示：「美顏後的黃曉明，好像范冰冰」，同時還驚歎濾鏡功能太強大：「男的都能變成女的」等等。