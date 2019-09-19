林明禎演變態殺手超興奮：只要是小鮮肉都可以，不挑！

馬來西亞甜美女神林明禎周四（19日）出席海洋公園哈囉喂全園祭揭幕禮，同場還有飾演她婆婆的羅蘭姐，林明禎表示與羅蘭姐演對手戲非常緊張：「當我知道這個廣告跟羅蘭姐有對手戲的時候，超級興奮、又覺得超級幸運，但又很緊張。因為在馬來西亞我們都很喜歡看香港的恐怖電影，知道要跟羅蘭姐合作就很害怕，但是看到她本人就覺得很親切、很慈祥；Action以後她又變成另一個樣子，所以很快就把我帶到角色裡，非常謝謝她。」

林明禎穿着校服與LINE FRIENDS的BROWN和CONY共舞。（陳順禎攝）

問到林明禎相不相信世界上有鬼神的存在，她就說：「也沒有特別到很迷信，但是我覺得世界上沒有什麼不可能的事。」作為藝人經常要到處飛、住酒店，問到有沒有經歷過靈異事件，林明禎說：「目前為止應該沒有，我自己沒有說很害怕，因為已經習慣了住不同的酒店。有時候可能睡覺睡到一半東西掉下來，我都覺得只是自然現象，可能只是一陣風、或者是自己沒有把東西放好，然後就趕快睡。」

林明禎也希望可以好像羅蘭姐般與海洋公園合作十年，然後可以獲得成就獎。（陳順禎攝）

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林明禎又說反而走進鬼屋讓她比較害怕：「我很怕，昨天很多人陪着我，前面一堆後面一堆，可我還是很害怕，所以進去看一下我就要出來。」比起被嚇，林明禎就說自己比較喜歡做嚇人的角色：「這次演一個變態殺手，專門引誘小鮮肉回家，然後把他們剁成肉醬喂婆婆（羅蘭飾）吃，我在演的那一整天都覺得很興奮，因為可以在世界上殺人！」問到什麼樣的小鮮肉比較吸引，林明禎就笑說：「只要是小鮮肉都可以，不挑！白白淨淨的都OK！」而現實中自己也比較喜歡乾乾淨淨的男生；說到感情事：「順其自然就好，都Welcome！只要緣份到的時候，我都希望可以Enjoy那個過程。」