【多圖】林明禎遊港不忘展現好身材　網民籲注意安全

「大馬女神」林明禎擁有天使般甜美的樣貌及傲人的魔鬼身材，深受粉絲喜愛。經常在IG分享靚相的林明禎，昨晚（26日）Post了兩張遊客風景相，原來她最近來港旅行，她不但欣賞香港夜景，更品嘗地道小食，不過亦有粉絲提醒她注意安全.

林明禎樣貌甜美，身形亦十分Fit。（IG@minchen333）

林明禎不止上圍豐滿，更擁有22吋小蠻腰，Fit爆身形獲不少粉絲羡慕。身穿黃色小背心襯牛仔褲的她，側面一轉展現出S型曲線，她更在IG Stories中分享自己在街頭食咖喱魚蛋的相，不過網民就將焦點放在她的身材上。事關鏡頭正對着林明禎的姣好身材，小蠻腰十分吸睛！

林明禎最近來港旅行，欣賞夜景。（IG@minchen333）

仲品嘗地道小食，不過網民就將焦點放在她的身材上。（IG@minchen333）

有眼利的網友發現林明禎拍攝的背景原來是香港，因此不少人都留言提醒她注意安全：「Welcome to HK，希望香港近來發生的事並未阻礙你對香港及香港人的熱情」、「要多小心，最近蠻亂的」、「盡量不要去人多的地方」。

睇嚟林明禎好鍾意呢條牛仔褲！（IG@minchen333）

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