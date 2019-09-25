他人即地獄劇評：全棟住客變態！李棟旭誘「社畜」任時完成魔之路

​​他人即地獄——法國存在主義哲學家薩特在戲劇《禁閉》中如此寫道。 當名為《驚慄考試院》的人氣韓漫改編成懸疑驚悚劇《他人即地獄》（타인은지옥이다），除了陰森可怖的故事設定的荒謬性，更多了「人」在彼此影響的世界中，相互拷問與折磨，最終造就了一場無法躲避的人間煉獄的現實性。

《他人即地獄》於8月底在韓國OCN電視台播出，由任時完、李棟旭主演。這部劇講述了從鄉下初到首爾工作的年輕人尹鍾宇（任時完 飾）租住在考試院，意外遭遇了他人製造的地獄的驚悚故事。

與日劇《輪到你了》相比，同樣是在神秘公寓內房客間發生的殺戮故事，《他人即地獄》卻並不重於推理兇手，畢竟連大BOSS都已經在前面兩集呼之欲出。它重於心理推理，以及每個人物的人格轉換與精神病理。

按圖看《他人即地獄》裡的變態住客▼

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「他人即地獄」是薩特（Jean-Paul Sartre）存在主義的哲學論斷，存在主義哲學的基本原則其中之一就是「世界是荒謬的，人生是痛苦的。」

韓劇《他人即地獄》構建男主尹鍾宇的荒謬世界大概有三點。其一，「房客皆變態」、環境逼仄的考試院；其二，碾碎夢想、被人刁難的職場環境；其三，不斷自我調節的壓抑情緒，不斷在內心爆發的憤怒，以及不時發作的服役時遭受的心靈創傷組成的心理世界。

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男主尹鍾宇輾轉於「兩點一線」的外在生活，糾葛於他人審視與自我審視之間的內在矛盾，讓人感到尹鍾宇處於被一切關係傾軋到無法自處的壓抑空間。

考試院的人個個神秘叵測，房東大媽看似熱情隨和實則扮豬食老虎，時不時發出詭異笑聲的弱智兒有個虐殺貓的雙胞胎哥哥，最凶悍的黑道大叔被人分屍，讓人感到神秘的黑衣男子一出手就殺害了得到情報的警察，看似溫暖謙和的牙醫徐文祖（李棟旭 飾）也讓人不寒而慄…

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原漫中，黑衣男子是房東大媽的兒子，也是幕後的大BOSS。在劇中，他卻兩集就被牙醫「做低」，人物關係多了不確定性。

幾個神秘房客之間到底是什麼關係？是什麼經歷令他們棲息在這樣的環境？為何他們可以肆無忌憚地殺人還能躲避警察的調查？接下來死掉的又會是誰？流動的人物關係與人格變換讓這一切有了無數的可能性。

牙醫殺死黑衣男子時說，他是一個失敗的藝術品。可見，黑衣男子曾是被牙醫教化、蠱惑的一個試驗品而已，當這個試驗品沒了，牙醫將目光鎖定了男主尹鍾宇。

試驗品沒了，牙醫將目光鎖定了男主尹鍾宇（《他人即地獄》劇照）

尹鍾宇原本是個鬱鬱不得志的作家，為了女友來到這個城市，電腦意外損壞需要修復，使他不得不住進最便宜的考試院。

整電腦被屈錢、作家夢想被老闆取笑、工作期間被上司挖苦、在考試院遇到怪人被女友說太過敏感、前兩日警告自己離其他房客遠點的黑道大叔突然失踪、刻薄難纏的甲方客戶……尹鍾宇在精神崩潰的邊緣，可總有人跳出來命令他：你剛剛是皺眉頭了嗎？我讓你現在笑一下。

尹鍾宇隱藏的人格不斷在心底湧現，一次次地咒罵，甚至想掐死每一個他討厭的人。每個與尹鍾宇共處的靈魂都成了個人命運的絞刑架，推動尹鍾宇走向「地獄」。

每個人的行為以及情緒都會得到一定程度的剝奪，自我意志的選擇必先從該遵守的道德準則過濾一遍，然後摸索着，得到平靜的內心——當尹鍾宇內心的詰問與底層社畜的遭遇產生了傾斜時，他也將無法說服自己繼續平靜，人格也即將趨向極端。

牙醫對他來說，就是照向自我的一面鏡子。

「看到你的時候就產生了這種想法，親愛的是否和我是同一類人呢？」

牙醫和尹鍾宇第一次見面在天台聊天時，牙醫就如此曖昧不明地對尹鍾宇說。

人無法擺脫他人對自己的影響。當你還未意識被別人影響時，其他人就在決定着你的不快樂。行為需要依附於他人眼光得到肯定，意志需要他人映射來自我救贖。當這種「他人的注視」被無限放大時，他人即地獄。

無論是讓人發毛的考試院還是被人排斥的職場，在尹鍾宇心裡皆是「地獄」。一個放大了本我的慾望與訴求，即「地獄無門你偏闖進來」；一個將他推離自我的平靜，即「人生本就是痛苦的」「異度空間」和現實世界組成了尹鍾宇的荒謬世界，在他眼中也是充滿惡意的世界。

他人即地獄，具有現實性，更有流動性，給了原作《驚慄考試院》更大的戲劇空間。在現實與荒誕之間穿梭，驚慄更加驚悚，壓抑更加壓抑。

存在主義哲學的基本原則其中之二是「自由選擇」。

自由選擇對於尹鍾宇來說是原罪，是他意志不受控制的出逃窗口，可以讓他「戰勝」羞愧心，從而理所當然地做出每個情緒化的選擇；自由選擇亦是他的救贖，他可以從此不再依賴於他人的判斷，改變乏味與壓抑的自我，實現真正的人生自由，找到人生本質。

自由選擇對尹鍾宇到底會起怎樣的作用，大概就是後半部分《他人即地獄》的劇情走向了。本劇心理節奏掌握得非常好，利用定格鏡頭的場景轉換，也讓劇情格外流暢，符合觀眾的思維邏輯。《輪到你了》暫告一段落，可以先鎖定這部韓劇。