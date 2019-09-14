【他人即地獄】李棟旭半裸無助收視　持續滑落只因一個致命點

由李棟旭、任時完和李姃垠等好戲之人主演的OCN韓劇《他人即地獄》正熱播，劇集改編自超人氣網絡漫畫《驚悚考試院》，因此未開播已備受期待。現時《他人即地獄》已播出4集，每集都超過3%全國收視率，成績可算是相當不錯。

《他人即地獄》是OCN收視及保質保證的驚憟劇，加上是李棟旭出道20年來，首次飾演變態殺人魔的冷血角色，可算是話題十足。不過播出4集後，收視出現持續下跌的趨勢，因此不少韓國網民紛紛在網上討論其原因。究竟在任時完的好演技，以及李棟旭半裸大騷肌肉的加持下，《他人即地獄》出現了甚麼致命點而令網民不看好呢？

《他人即地獄》開播後收視持續下滑，韓國網民紛紛在網上討論。（theqoo截圖）

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有網民講到《他人即地獄》的故事設定於陰森的考試院中，除了尹鍾宇一角（任時完飾）外，每個房客及包租婆都似乎各自暗着藏秘密，每分每刻都對四周充滿懷疑時的最大致命點就是過於鬱悶。不少劇迷講到，漫畫能夠快速看完，電影的話也最多要容忍兩小時，可是電視劇則需要花每星期兩小時收看，直言不願意花超過10小時在死氣沉沉的氣氛中。另外亦有網友表示，劇中只有女警一角是正常人，感覺自己最後會像劇尹鍾宇一樣陷入瘋癲狀態。

網民一致認為《他人即地獄》題材氣氛令觀眾覺得鬱悶，預料收視會持續滑落。（劇照）

《他人即地獄》中的任時完最後也被陰森的環境及怪事迫瘋，有觀眾擔心自己也會跟他一樣。（劇照）

《他人即地獄》詭異配角們逐個捉：

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除了氣氛過份鬱悶外，亦有網民講到《他人即地獄》與一般電視劇不同，角色之間沒有太大關聯，就像每個房間的故事過於個別。雖然故事大綱主要圍繞着尹鍾宇慢慢發現徐文祖（李棟旭飾）變態殺人犯的身份，可是一不留神就錯過任何蛛絲馬跡，題材沈重之餘亦沒有讓人喘口氣的地方。當然都有劇集的死忠粉絲力撐，表示收視與播放時段有關係外，OCN劇集有超過3%收視已算非常不錯。對比神劇《Voice》第三季，其視線也維持在3.1%至5.5%間，可見《他人即地獄》仍有大批支持者。

OCN出名把電視劇拍成電影感，因此《他人即地獄》的場景也是令觀眾更容易投入的功臣。（劇照）

深探《他人即地獄》陰森考試院：