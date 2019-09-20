【林海峰是但噏】讚港人堅覺醒：以前香港人個個叫炒樓而家叫加油

林海峰在今次talk show，很多笑位都是取材之最近的社會事件，令觀眾相當有共鳴。

林海峰Talk Show《林海峰是但噏Happy Monday》今晚在紅館正式開騷，林海峰在電台開咪都會以嘻笑怒罵形式講時事，今年因為《逃犯修訂條例》引來連串風波，自然成為林海峰的talk show 主題：「廢中成日都話欠咗年青人，但我哋係有欠冇還，所以咪誠信破產囉，我哋成日話我哋做過後生我哋知，但我哋點會知呢？當我做後生嗰陣拖手最多拖兩隻，我見而家啲後生拖手係拖條鏈出嚟。你做後生嗰時暑假點過？你後生咪四大天王，今日嘅後生係五大訴求，所以唔好再講年青人係社會未來嘅棟樑，年青唔係未來啊係現在啊，講呢句說話嘅人已經係過去喇，咪就係一班棟樑，由過去棟到現在希望棟到將來，搞到大家一棟都冇，咁年青人邊有未來啊？問題係啲未來棟樑棟咗喺邊？佢哋棟咗喺監倉度，法律學者、大學教授、議員、社工、大學生，棟咗喺監倉度。」

