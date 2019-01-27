【短暫的婚姻．專訪】林海峰收劇本後失望：都冇得「打茄輪」嘅！

一連18場的舞台劇《短暫的婚姻》今夜閉幕。 有理由相信，這是全港眾多媒體之中最遲出現的一篇專訪（好似係）。 當然有些口痕友總會按捺不住話：「吓，個舞台劇都就完先出專訪？」 也沒有所謂吧，反正單靠「冷面笑匠」林海峰（Jan）和「香港劇帝」潘燦良主演，以及劇本是由香港著名劇作家兼曾五奪「香港舞台劇獎」最佳劇本獎的莊梅岩創作，有高兩大賣點作招徠，無需大量宣傳造勢，也能夠百分百保證票房大賣，事實也是如此。 所以今次專訪的重點，並非透過四位主角（還有禤思敏和「蝦頭」楊詩敏）和導演方俊杰了解劇情如何精彩緊湊，舞台設計有多華麗，這個組合如何難得，而是如何擺脫觀眾對於自己的既有想法，付出極大努力去揣摩角色神髓，走進編劇建構的世界當中。 我反而視此為「觀後導賞」，意思是，就算我真的「晨咁早」將訪問的內容寫晒出嚟，沒有真正入場細賞的讀者，也未必會知箇中意思，記得訪問時，飾演「阿Mi」的禤思敏跟我說：「我啲感受仲喺度滋長緊，所以我未整理到有咩感受，我可以斷斷續續話你知，但整體上我覺得我仲喺度發現緊劇本豐富嘅地方，可能係隔多幾年，當我回頭去睇番嘅時候，可能感受會更大。」去到現在，整個演出差不多了要結束了，再細看他們所講，從而理解《短暫的婚姻》包含的意義，才是這篇文章在我心目中真正作用吧。 攝影、短片：陳順禎 舞台劇照：主辦單位提供 短片撰稿：陳栢宇 剪接：陳鍵樂

（陳順禎攝）

Q：游大東

林：林海峰

燦：潘燦良

蝦：楊詩敏（蝦頭）

禤：禤思敏

方：方俊杰

潘燦良演Galen第一人選 蝦頭差點錯失演出機會

Q：甫開始創作舞台劇版《短暫的婚姻》時是否已決定採用現有演出陣容？

方：當初看了電視劇版本（2017）後，我就聯絡莊梅岩，說這套劇很好看，後來機緣巧合下她找我（合作）（方現擔任舞台劇版導演），之後 Cancer（莊之洋名）有說過她心目中的一些人選。第一個講的是Galen，她想找潘燦良飾演，其實我跟阿燦曾經合作，所以咁就「好咗」（成事了），搞定了他，其餘三個角色就得逐個解決。繼續談下去，很快就Spot（留意）到Ceci這個角色，我們彼此都覺得，要找「蝦頭」（楊詩敏的別稱）去演，惟因電視台的問題，初頭都有點擔心她能否答應這次演出。

Q：真的嗎？

蝦：因這套劇（在ViuTV播出），不是我們的電視台（她是無綫合約藝人），雖然這是舞台劇，但沒有關係之餘其實又有少許關係（舞台劇由大國文化主辦，這家公司跟ViuTV同屬電訊盈科旗下），所以就要Clarify（釐清）一些事情。

方：即是有些擔心，但不理會了。記得有次在阿君（舞台劇演員邵美君）婚禮上見到蝦頭，當時已向她探口風，後來解決了一些技術問題，她又OK了，就輪到找阿Jan（林海峰）去演Terry。當然啦，說實話，也要考慮（票房），所以除了邀請舞台劇演員外亦都想找一些（商業）連結，但就要很小心，因為很危險。我跟Cancer說，有時候並非是「得唔得」的問題，而是要看配搭，亦不想找一些毫無舞台劇演出經驗的明星參與。

阿Jan解決票房壓力 導演可放任挑選誰演Malena

Q：找阿Jan不危險嗎？

方：不危險！他有做過舞台劇呀（2014年的《笑の大學》以及2017年的《搞大電影》），我有看過呀，所以是值得期待。加上後來再看看Terry這個角色，我覺得他們也相像，頗適合他去演，這個角色很Smart，講嘢好叻，當然啦，我說的是這個角色的一些Quality（質感），部份未必跟他的真身很似。我跟他不算熟稔，但憑觀察，有時他的表演，比如是棟篤笑，他口才很好，轉數很快，表演力極高，我覺得已有很多「好嘢」在手，我就覺得OK，而找他演出會令整套舞台劇更有叫座力。我跟Cancer最後要想的是「阿Mi」（Malena）由誰去演，這個角色很重要，何況其餘三個角色之前已經落實，我們就更加放任去揀，好老實，阿Jan加入後，票房壓力輕了很多，始終不想場數那麼多，但只得很少觀眾看到。

Q：事實證明是對的！

方：有了這個賣點去「吸飛」，整件事就變得「好啱數」、「好啱做」，我們不再需要考慮那麼多。隨後就只剩下由誰去演「阿Mi」。我還記得，Cancer將過去十多年，一班曾獲「香港舞台劇獎」提名的女演員名字列成清單，問我：「呢個得唔得？嗰個得唔得？」後來就有禤思敏這個名字出現。雖然她是我師姐（禤在演藝學院戲劇院主修表演，1996年畢業；方則主修導演，2010年才畢業），也有看過她的演出，惟沒合作過，最初有個Concern是她會否回來香港演出，畢竟她已是移民台灣的過埠新娘（2007年下嫁台灣小劇場導演張吉米），我不認識她，就交給Cancer去跟阿禤接觸，後來知道她答應了，四個角色皆落實，我很安心，尚未綵排前你已覺得這件事「似樣」，如果我是觀眾，我會想買票入場。

（陳順禎攝）

禤思敏感激莊梅岩：點解你仲記得我呢個演員？

Q：我覺得作為一般觀眾，那怕是未曾看過舞台劇的，都有意欲入場。想問阿禤，為何今次會答應Cancer，回到香港參演《短暫的婚姻》？

禤：其實看劇集時已覺得感動，因為沒有看過電視劇，編劇能夠寫得出像《短暫的婚姻》那樣的短小獨白，尤其是那句「My very short marriage, lasted for only sixty years」（我那短暫的婚姻，僅僅維持了60年），夠大膽，實在難得！我不懂形容我的感動，當Cancer找我的時候，第一個反應是：「點解你知道我WhatsApp嘅？」哈哈哈，你看我經常在想一些「無厘頭」的事，然後我再問：「點解你仲記得有我呢個演員？」因為我很明白，這個圈子很現實，你不出現的話，不會有人記得你，事實上真的已有好幾年我沒有在香港演出，Cancer記得我是一個演員，更邀請我演出，她真夠膽！其實我內心是「淆底」的，心想：根本沒有人知道我在台灣做甚麼，你不怕會出事嗎？

林：一次啫！

禤：可能就沒有下次了！

林：有下次再算啦！

蝦：剛才都講過，都是先找到阿Jan參演後才找你，經已有個人「包底」。

禤：其實大家都係博一鋪，因為他們不會研究我在台灣做甚麼，他們如何得知我還懂不懂演戲？以前的事（曾獲頒「香港舞台劇獎」最佳女配角以及「香港小劇場獎」最佳女主角等殊榮），過咗去㗎喇！

Q：過去兩個月的綵排過程中，導演覺得「禤禤」有甚麼厲害之處？

方：勁呀！其實很久之前，我已經知道她很厲害的了，聽了很多傳說。

Q：傳聞歸傳聞，始終未見過真人呀！

方：這方面我不擔心，因為身邊很多朋友都認識她，他們知道這個陣容之後都說：「嘩，『禤禤』返嚟做呀？講真㗎？正呀！」而在大家合作了幾個星期之後，我覺得很好，好在理解角色的工夫做得很細緻，或者應該說，我覺得她可能是慢熱的，她不是那種第一日來到就已經跟我說：「導演，我已經知道點做喇！」她是那種你會見到她每日逐步走近角色、會嘗試很多東西去鞏固自己角色的人，而不是推倒（導演的設定），有啲嘢啱（用）有啲嘢唔啱（用），她會說，「啱」的那些先保留，然後在其他地方摸索，「揼石仔」般砌下砌下，即是說她愈來愈清晰，令角色愈來愈立體，但她演的時候，又不會將「阿Mi」一角的所有面貌都做出來，她是慢慢換索之餘，又會配合對手，看看可以怎樣做，我覺得這是功夫來的，意思是，她如何花時間讓自己漸漸跟角色找Connection（接軌）和走近，再跟對手磨合，最終做到那個角色需要的神髓。

（陳順禎攝）

「慢煲炆細火」與「Cold Reading」

Q：阿禤在劇中跟潘燦良的對手戲應該是最多，你怎樣看這位對手？

禤：很開心，畢竟他之前一直都在話劇團工作（曾任香港話劇團全職演員21年），若我不入話劇團，永遠無法跟他合作，終於等到他走出來了，又有人邀請我去做戲，我們才有機會合作。說到對戲，我Feel到他跟我其實都是「慢煲炆細火」……（全場大笑）

林：得，明嘅，這是台灣的新用語，唔緊要，明解……

蝦：「慢煲炆細火」同「慢工出細貨」其實都係同一個道理。

燦：其實是「慢煲炆，細火」！

禤：阿燦他，好好的，讀劇本時不會急……我是一個很怕一來讀劇本就給予太多情緒太多效果的人，因為我好記得，在演藝讀書的時候，毛俊輝老師和林立三老師教我一件事叫做「Cold Reading」，何謂「冷讀」？就是不帶任何情緒，見字就讀，讓劇本的紋理先走出來。毛Sir有解釋為何要這樣，是因為要讓大家聽到那個內容，多於以演繹遮蓋劇本的文本。

林：我就是沒有聽到這個例子，我應該一早問，所以我就「瀨嘢」囉。記得第一次讀，我問阿燦：「咁樣讀劇本得唔得？」他問我：「你知唔知有Cold Reading呢樣嘢？！」我話：「吓？有呢樣嘢？我Hot Reading喎第一次，瀨晒嘢，標晒汗！」

禤：總之，我感覺到阿燦他不嫌棄，亦很願意接受我這位師妹的挑戰。

潘燦良笑阿禤比自己更慢：太快會沒趣味！

Q：阿燦怎樣看這位師妹的演出？

禤：生硬？

燦：不要這樣說，亦不應該這樣說。因為阿禤她太長時間沒有在香港生活，跟我們的節奏節奏真的有點不同，而這回事是很有趣的，我們彼此之間的「踫撞」並不是我們慣常地很快就會觸摸到套路，知道怎樣做，而是真的要去撞下撞下。其實三位對手我都沒有合作過，而阿禤我真的跟她不太相熟，只是知道有這麼一個師妹存在，然後在香港「消失」了，現在遇上，也是一種緣份。我不知道是否因為她不習慣香港的節奏，因為我已經出名很慢，但她比我更慢，哈哈哈，我就很安心，正因為有人慢過我，每天都有一些「得意嘢」發生，在排戲過程中，通過互相摩擦找到默契，我體會到大家都是很專業很認真去對待今次演出，雖然是很慢，但這正正配合這齣舞台劇的需要的氛圍，因為這套戲不是一開始就會出現所有效果，所以我覺得這種磨合速度挺好，反而阿禤的性格不是如此，我很快就知道怎樣應付的話，可能會令到我跟她在劇中的關係很快便停滯不前，變相沒有趣味。

Galen角色既外向亦內斂 導演：很難演

Q：剛才你講到自己對阿Jan的性格有何看法，你又怎樣看阿燦和蝦頭？為何會覺得他們三位都適合演Terry、Galen以及Ceci？

方：我跟阿燦尚算熟稔，亦合作過，我覺得他的真實性格跟Galen未必很似，但他有個地方很好，能揣摩得到那種角色散發出來的氣息，即是他站在台上，好Pleasant（親切自然），令到觀眾很想看他演出，加上他向來擅長演一些不太外外露的角色，比較往內走，比較內斂的，但這種Subtle又不是指在舞台上消失，我覺得他作為演員而言是挺強的，這個特質放在Galen一角上是頗像樣的，因為Galen在太太去世後，經常在天台曬月光，又不太想跟人接觸，當然劇情上他遇到「阿Mi」啦，但Galen原本的性格並不是這樣內向的，這一點很難演，因為乍看角色沒有甚麼特別，但如果你跟演員說：「嗱，總之你緬懷忘妻啦，咁啲觀眾就會覺得，點呀？你緬懷完未呀？」所以要演好這個角色其實很難，而我跟阿燦彼此有默契存在，我覺得他能夠應付到，所以Galen由他來演，着實不作他選。

Q：演Ceci的「蝦頭」又如何呢？

方：都有合作過，是一齣音樂劇叫《Q畸大道Avenue Q》（2013），由那時起認識「蝦頭」。我覺得她是一個創作力很豐富的演員，而且她是一個情感出發的人，加上Cancer跟我說，舞台劇版跟電視劇版不同之處，在於前者4個角色的戲份分布Even（平均）很多，變相劇情不單純是解決「阿Mi」與Galen之間的問題就可以了，換言之，我必須找四個都懂得做戲的演員，所以要相當謹慎。我覺得Ceci這個角色幾得意，她是個外面和內裏分野頗大的人，的確，（事業上）她很叻，但離婚對她的傷害一直存在，將她淹沒，表面上她好似經常去「溝下仔」，沒有甚麼事情發生，但漸漸就會看到她內心有些關口跨不過，再加上今次這個版本，Ceci又跟Terry「搞埋一嚿」，有很多以往發生過的事情牽扯，事情變得更複雜，像「蝦頭」這種比較情感很豐富的演員而言，我相信他能夠掌握得到那種複雜感受 。

（主辦單位提供）

跟Terry很似？ 阿Jan：做番我自己不如唔好嚟！

Q：又問問阿Jan，上次訪問時Cancer親口跟我說她覺得找你演Terry很適合，因為你醒目得來，又好精靈，寸嘴得來又有少少大男人，你是否認同？

林：如果這個角色是飾演一位演員，即是做回我自己就可以了，咁我不如唔好嚟啦。

（明顯沒有正面回答問題，於是轉問另一條問題。）

Q：我相信你有看劇集版，你怎看Terry這個角色？你覺得自己跟Eric Kwok在演繹上或角色設計上有何不同？會否認為，今次演出是個挑戰？

林：我每次面對這些工作，都有種報名參加暑期學習班、興趣班或者補習班的感覺，分別是我有我收學費！我有睇，好唔同，咦，剛才我係唔係答過你呢條問題？

Q：冇，唔係我問嘅！

林：好的。我在飛機上看，最深刻印象是，嘩，Eric Kwok咁多「茄輪」打嘅（接吻戲份），通街「打茄輪」，而且「周街」得來，就在屋企那條街，大家都知何文田街那邊（劇集版取景的地方）。我會想，點解導演咁得意？就在路口「打茄輪」？然後就想，舞台劇會否都要「打茄輪」呢？起初都有點期待，後來看完劇本後，發覺都冇得「打茄輪」嘅，就有點失望，後來才知道，原來對手是「蝦頭」，我又覺得都OK啦，都安心，好彩！

蝦：做你老婆那個是阿禤呀……

Q：如果說性格上，即是，你不看Eric Kwok怎樣演……

林：我有看呀，都好鍾意，因為我覺得他演得很好，到底他是怎樣演呢？因為他在外國讀書，講廣東話有少少英文口音，我覺得這個很重要，因為是專業人士（劇本裏Terry任職律師），才有這種口音，我就沒有了，我在香港讀書，講的英文是「老唐英文」，一聽便知不是那種Tone（語調），他在這方面已有先天優勢，就是聲音，加上他那不羈的形象，以及他有「打過仗」的經驗，而劇中他又真的飾演一個「打過仗」的軍人（諷刺Eric Kwok承認跟太太葉佩雯在拍拖初期曾經「偷食」），即是說，好少演話劇的人，真的是你去過太空，然後你演出「去過太空」？所以根本沒得比較，因為我都沒有那個經驗。但這樣說來，是不是要有這種經驗才可以演這種（出軌）角色？不需要吧，我當作是一個人經歷一些難題，他怎樣處理，這是一個婚姻的考驗，你執番身彩之後，到底是「鬆毛鬆翼」？抑或醒番幾招畀啲老友？

在電視版《短暫的婚姻》裏，故事的主線落在Galen和Malena（分別由陳奕迅及蔡思韵飾演）身上，Ceci和Terry（分別由蔡潔與Eric Kwok飾演）只是配角。去到舞台劇版，情況逆轉，4位主角瓜分整套劇，彼此戲份平均，Ceci和Terry相識於大學時代，曾有一段曖昧關係，結果令Malena起疑心。訪問時，談到觀眾期望，阿Jan笑言觀眾不會傻得要在舞台劇版本找劇集版的影子。「如果你喺會場入面訪問啲觀眾，話呢套舞台劇係同電視劇一模一樣，佢哋一定會話你都黐線！」在旁的蝦頭補充道：「咁樣可能係一個賣點，喂，你嚟睇呀，一模一樣呀！」潘燦良「跟隊形」：「我扮陳奕迅好似㗎！」然後一起大笑。（主辦單位提供）

事前做足準備投入角色 阿Jan睇戲向吳鎮宇偷師

Q：觀眾向來都覺得阿Jan很識得逗人笑，今次《短暫的婚姻》畢竟是一齣正劇，你有沒有想過要花心機「搣甩」這種喜感？

林：笑，不是我關心的問題，我反而有少少擔心的是……因為有次睇電視台播劇集，那些演員是做醫生的，但他們在劇中做甚麼呢？談情說愛！他們是飛機師來的，但他們不是「揸飛機」，談情說愛！他們是律師來的，他們做甚麼呢？談情說愛，而不是這位律師可以幫我甚麼。再加上Cancer剛才說我跟Terry的性格很似，這樣很容易就會掉進「本色演員」的陷阱，太容易了，懶嘛，加上，我的演技與他們而言又不是「咁上下」（水平），怎樣去挖掘那個角色？如何將角色的原有神髓琢磨出來？或者說，我不要讓自己很容易偷懶，因為採用慣常的演出方式，太舒服了。

Q：事前有沒有參考過哪些人的演出，從中獲取更多感受？

林：我起初是有走去看吳鎮宇的演出，我重溫他拍過的所有電影，你永遠都無法估計他用哪種方法去演一個角色，只是去到最後我用不上，哈哈哈！

Q：他最令你深刻的演出是？

林：有次他做古惑仔，不是「𡃁坤」那種很Typical的古惑仔，而是很斯文的，叫阿孝……

燦：《無間道II》，倪永孝！

林：他說話很溫柔。

蝦：但你好驚，我記得！

林：我就嘗試一下這樣讀一次（對白）睇下得唔得？我真的在車上照着劇本來顏，每一句都好溫柔，讓我試試走進這個角色的世界裏是怎樣的一回事，總之搵啲嘢嚟「入」（戲），乜都試，但沒有用。

蝦：有用的，有用的，滲下滲下用了你也不知道。

Q：剛才講到嘗試入戲，你過去一段時間，有否因為投入Terry的角色，回到現實生活時，身邊的人覺得變得不同了？

林：對上兩次演出舞台劇真的有這種情況發生，一路排戲，然後回公司開咪，講說話時，是會有些腔調滲了出來，用語呀，那個Pattern呀，比如演《笑の大學》時，不知何解，有時講說話會「憞起個款」，就連說字數的韻律都是依照那種Pace（速度），跟我慣常做節目不同，那段時間是有影響的，是會「入咗去」的，直至演出接近尾聲時，那些餘韻就會不見了，我見到那個角色坐飛機離開了，去到《搞大電影》也一樣。

Q：這次呢，入咗去未？

林：我Feel到入緊！因為我最近我跟我老婆（彭羚）聊天時，我覺得自己怪怪的，哈哈哈！我跟她一同吃飯，因為小朋友都不在，所以「迫住」要講好多嘢，覺得點解我說話時，坐又不是，不坐又不是？為何那樣？應該是開始「進入」了些許，就算現在做節目，我都會「保留」了一些對白，之前兩次做舞台劇都是如此，在節目直播期間說了幾句對白出來，不過唔驚，沒有人聽到，沒有人那麼早起床，只有我們才會早起身，不然所有人都會返呢份工。

（陳順禎攝）

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（陳順禎攝）

導演不設框架 四主角自行摸索角色神髓

Q：導演有沒有怎樣去幫助他們4位進入角色之中？

方：我覺得阿Jan對Terry是有自己的理解，即是說，他怎樣建構一個角色，每個演員都有不同做法，例如阿禤，她很慢，但我覺得沒所謂，一直以來，我都是在旁邊觀察，看到他們一直走近，甚至已進入角色之中，你問我怎樣去幫，事實上我很怕教演員做戲，有些人會說：「你係導演喎，仲唔係你教？」但在舞台劇的領域裏，我會告訴他們知道我想要一個怎樣的效果，但不會話去教，除非我在教學生，如果是跟專業演員排戲，都已經找你他們回來，為何不是由他們去演？畢竟他們的表演經驗是很豐富的，不會不知道我想要甚麼，只要我表達清晰。例如今天綵排Run多一次第三場，即是燒嘢食那一場，開始前我已跟阿Jan說會有少許調整，他一下子就做到了啊，所以當我覺得有需要，我就會跟演員說，他們聆聽、消化，再演一次給我看，我睇完之後，就會再告訴他們，哪些部份要保留，哪些不同，這樣一來，整件事已經變化很大，我覺得我在未來的排練中，會多「講多啲」，意思不是去「教」，而是我想見到一個怎樣的效果，如何令他們由這一點去到另一點，至於他們用甚麼方法，我會交給他們決定，若連方法也要框死，這種合作關係會很辛苦。

Q：看過阿Jan幕前演出，或者電台開咪，都知道他的氣場很勁，阿燦會否因為知道跟他夾戲而覺得有壓力？

燦：有壓力㗎！如果你說在舞台劇領域裏，我們這種人確實是「老屎忽」，在自己地頭，對着這些合作多次的伙伴，大家都知道（我是個怎樣的人），就算未曾合作，因為大家都認識，所以問題不大。坦白講，我份人是有少少怕「生保」的，如果不是很熟，我自己會「不見了」！說回阿Jan，我當然有看過他的演出，又其實，我們曾經在《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》間接合作過，之那時候重溫，每集完結前他都會做總結，真係好掂，令整套劇生色不少，從而看得出整件事的份量，所以舞台上，他的經驗未必有我那麼多，但他絕對是一個有份量的Artist。

Q：這個就是你有壓力的原因？

燦：都係㗎！

Q：交手之後感覺如何？

燦：雖然有壓力，但綵排的時候都會暫時放低這種想法，加上大家都好Easy，所以就一起努力去做這件事。

（陳順禎攝）

與蝦頭合作 阿Jan自嘲：米奇與美妮演《羅密歐與茱麗葉》

Q：蝦頭今次在劇中跟阿Jan有很多對手戲，過程中會不會覺得似練功？

蝦：今次有機會讓我接觸整套戲，演繹Ceci這個角色，與不同的人去合作，我覺得已是上天給我一份很大的禮物。

林：你是基督教徒嗎？

蝦：我沒有宗教信仰。

林：還以為你很想感謝主好感恩。

蝦：Hallelujah！！這是真事，因為我未曾做過這種劇本這類角色，意思是我很久沒有試過演一齣舞台劇，要講那麼多台詞，用那麼多「語言偽術」，因為Ceci是一位大律師，她很叻去用說話去表達一件事，所以各方面都是很新鮮，，係好正囉，好有挑戰，因為我本身不是一個語言表達很強的人，加上我面對好拍檔阿Jan，他很Talk得，轉數很快，加上劇本設定他的角色也是一位律師的時候，我們兩個人的戲就是「刀來劍往」，很好玩。

Q：觀眾會覺得蝦頭向來較少演正劇，所以對你而言，今次是否一個很好的學習機會？

蝦：絕對是，尤其是觀眾見到我們兩個這樣「撞戲」，我也不知道他們有何反應。

Q：有可能會覺得《短暫的婚姻》是套喜劇吧。

蝦：但入場看過，就會覺得：「好嘢呀，你哋兩個！」我覺得會是如此。

林：即是米奇老鼠和美妮一同去演《羅密歐與茱麗葉》呀，點做呀？

蝦：哈哈哈，但你睇完之後，係會Believe㗎喎，雖然（演出）難度非常之高，但我覺得會令觀眾覺得很Surprise。

（陳順禎攝）

太入戲朋友覺不妥 蝦頭：佢哋問我係咪唔開心

Q：阿Jan說，「入戲」之後覺得自己面對太太時有點不同，你有沒有因為要演Ceci這個角色，令朋友覺得你變了？

蝦：朋友說我講嘢「倔擂槌」 囉，問我是否不開心，是否有很多不滿，哈哈哈，我說我沒有，但原來，我現在釋放出來的氣息是比較嚴肅的，同埋……眼角高咗！我平時只是一個買餸師奶呀，因為我跟阿Jan初相識，所以我經常都跟他解釋，我話他們（阿燦與方俊杰）以前見到我都是懵下懵下，得得意意，我問他們：「係咪係咪？」因為我現實中真的並非如此，我知Ceci這個角色是有少少乞人憎的人，或者是殺氣比較重。

Q：如果每次演出都是一種學習，阿燦你覺得今次你學到甚麼？

燦：這個題目真的很大……學會不再迫得自己那樣緊，始終做演員那麼久了， 很容易會麻木，或覺得停滯不前。我想，現在我愈來愈喜歡跟一些自己不熟悉或者未曾合作過的人合作，因為這樣會重新給我衝擊，包括阿Jan，雖然他一來到不是Cold Reading，而是Hot Reading，但他是一個很有Talent的Artist。在這些不熟悉的人身上，都會看到一些不同的（演繹、處理）方式，這些都能衝擊自己。或者說，雖然跟蝦頭相識已久，但她的工作方式是怎樣？這些都會讓自己過濾一下，令自己盡量掉走一些不夠好的事。

Q：例如是？

燦：就是那些「老屎忽」的方法呀，即是不要那麼快便已經有決定 ── 大概我都知道要怎樣，用這些（慣有）方式處理，已經交到貨。

Q：已經拎到「劇帝」（香港舞台劇獎最佳男主角）㗎喇！

燦：唔係，攞到錢啫最多！說回正題，好似Galen這個角色，你一睇，死咗老婆啫，你便演他有多遺憾吧，便演他有多傷心吧，但你這樣處理不會好看的，一定要捨易取難，放低一些駕輕就熟的方式，去找些新方法，尤其你遇到新對手，他們每天都會給你一點刺激 ── 咦？我呢啲係唔係「老屎忽」的方式呢？我畀人睇穿咗𠻹。你說學到甚麼？就是這些。

（陳順禎攝）

劇本濃厚不易遇見 阿燦：演員需要呢啲機會發揮！

Q：劇本有沒有令你感動？

林：感動來自創作膽色！呢個（電視版）得咗啦，成功咗啦，但莊梅岩是去做一個完全不同的版本，呢個Guts很厲害，尤其在今天這個環境之下。

蝦：當編劇走來跟我說：「喂，蝦頭我想搵你做呢套劇！」我已感動了。因為這個階段的自己很想尋求突破，機會就來，而這套舞台劇有好多發揮，我甚至沒有問Cancer有多少戲份，聽到她這樣問，我已經喊，因為有得演她的劇本，怎也不會太差吧？雖則我知道她不是找我去演「阿Mi」，但她既然搵得我，一定會給我一個很有發揮的角色，可以Touch到更多層次的情感。

燦：我都覺得感動呀，因為Cancer是香港一位很難得的劇作家，我之前也有說過，她的作品，寫出來之後已經可以拿去演，她不是一位先隨便寫下來的人，而是經過深思熟慮的。而且寫的內容，對角色而言，既有她對生活的捕捉，亦有很多咀嚼空間，放諸香港，這種新劇本，而且是那麼有份量的作品，是不容易遇見的，我覺得作為演員是很需要這些劇作，你才有機會去發揮自己，尋找更多自己未知的一面，所以今次能夠演出是很開心很感動的。

禤：我講多少少啦，那個感動就是，我覺得寫到有人物的戲並不容易，因為一般電視和電影都會多着重情節。我有另一位位朋友也是編劇，對方經常都說：「我哋要度多啲條蹺！」但往往忽略了人物的立體感。比如Terry這個角色，表面睇是個衰人，出軌一定是錯？我覺得不一定，可能他所有東西都是好，只是衰過一次，如果他「坐咗幾個月監」之後，是否也不能重新做人？不一定，這只是其中一個例子，正正呼應我所講的人物描寫要「立體」，「阿Mi」這個角色，她作為家庭主婦，是否一定只有乖不會壞？也不一定呀，可能她暗藏很多理想。我們有討論過，她可能只想找一個安全區，一直留在那裏，當出事時，就會問點算點算。

燦：我想補充少少。我覺得，這個劇本，一直以來我排戲時都很有難度，但作為一個演員，愈有機會遇到這些作品……開始時是很困難、很無所適從，不過當你慢慢迫使你自己要去超越它，這件事，在演員範疇，有這樣的機會是很難得，亦是很需要的事，因為你每次做的，大概只用那些基本上應付得到的方式，其實你咪就係「老屎忽」囉，這樣沒無意思呀。這段過程裏，我發現，我們有機會遇上這樣的機會是很幸福，我亦會更加願意花時間去做這件事，我們的確非常需要有這樣的Heart，否則我們不會做到這個演出，或者令這個演出，既發揮劇本原有寫出來的效果之餘，更光更亮，我們需要投放這件事（心機）。劇本寫了出來，如果我們做到，甚至能夠超越它，我會覺得很感動，當我們完成之後，會更加珍惜。

創作源於生活。莊梅岩在個人Instagram中說出《短暫的婚姻》的創作源起：幾年前，莊梅岩剛搬進何文田街，未幾，為她處理租務的地產經紀說，其住所樓上的鄰居賣樓，她和丈夫因為八卦而上去睇樓，業主是英國人，妻子剛剛離世，整個家散發一種令人窒息的氣氛。她不時看見業主的兒子在冷巷看書，這個小孩默不作聲，一臉憔悴，工人靜靜跟在他背後。「我心裏十分難過，因為我家裏也有一個兒子。來到舞台劇，一樣的故事，不一樣的命題，這次我最想說的，不是人生的不測，而是人生面對不幸時的堅毅和強大。」（資料圖片）