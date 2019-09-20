唐嫣結婚未夠一年宣布懷孕　胡歌：他大舅她二舅都是胡舅

恭喜恭喜！內地女星唐嫣公開宣布懷孕了。現年35歲的她在去年10月底與男星羅晉於維也納舉行婚禮，正式結束兩年多的戀人關係升級成為夫妻。她前陣子就不斷傳出孕味濃被網友懷疑應該有喜，指她拍新劇《燕雲台》時就已經懷孕，因為有一場騎馬戲要在大草原奔跑，但眼見她以假馬取替，正因為這一點網友就指出因有孕在身以免影響胎兒才選擇假馬拍攝。另外，日前夫妻二人更被目擊現身醫院產檢科室疑似去產檢，這些跡象顯示她應該十九不離十懷孕，可是他們二人均沒有對外承認。

唐嫣﹑羅晉去年底已結婚。（羅晉微博圖片）

就在大家還在猜測之時，唐嫣昨日（19日）公開承認懷孕，在微博用「愛心+愛心＝禮物」的符號宣布喜悅，隨即羅晉亦轉發此貼文並寫上「與大家分享我們的喜悅」證實迎來愛的結晶品。消息一出不少圈中好友都立即留言道賀，包括陳鈺琪﹑徐正溪﹑胡歌等，而胡歌亦想同唐嫣小孩認親留言說道：「他大舅她二舅都是胡舅」，看來有咁靚仔的大明星做舅父，相信唐嫣小孩一定好開心。與此同時網友們亦給予祝福，恭喜她為人母並期待星二代BB來臨。

有指唐嫣拍《燕雲台》時己懷孕。（青春劇未央﹑市郊小農民微博圖片）