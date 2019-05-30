【倚天屠龍記】陳鈺琪祝緒丹PK戰　其實係老闆楊冪唐嫣暗中角力？

無綫熱播內地劇《倚天屠龍記》大受歡迎，其中兩大女主角趙敏（陳鈺琪飾）同周芷若（祝緒丹飾）紅遍兩岸三地，人氣急升廣受關注。戲內是為情敵的她們，戲外更是競爭對手，剛好二人分別是內地一線女星唐嫣（陳鈺琪）同楊冪（祝緒丹）的旗下簽約藝人。

而眾所周知唐嫣同楊冪一直屢傳不和，往往在演技﹑人氣﹑廣告等上被拿來比較，是次兩人所簽的兩大小花在同一部劇演出，不禁令人覺得其實陳鈺琪﹑祝緒丹根本就是她們暗地裡角力的籌碼。表面上楊冪的資源的確比起唐嫣高出許多，但單憑在《倚》一劇中陳鈺琪的表現就深受觀眾喜愛，微博追蹤人數亦高出祝緒丹許多，為老闆唐嫣扳回一成，這一場小花之戰唐嫣完全大勝。

唐嫣同楊冪曾被稱為「中國第一好閨蜜」。（視覺中國）

遂格睇楊冪 唐嫣比較照：

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楊冪 唐嫣疑為爭角色反目

曾有「中國好閨蜜」之稱的楊冪同唐嫣，自2009年共同拍攝《仙劍奇俠傳三》而相識，之後就變成無所不談的好姐妹。時不時在社交網站有互動的她們，姐妹情更一度令人羨慕。她們兩人都彼此經歷過陪伴對方人生的不同路線，就好似傳出當年唐嫣同台灣男星邱澤分手之後都是楊冪陪伴她度過這一段情傷，而楊冪2014年同劉愷威結婚，唐嫣更是她指定的唯一伴娘，更將寓意好福氣的新娘花球給她，正因為如此被廣大網友封為「中國第一好閨蜜」。

但這一段友誼隨著二人地位愈來愈近亦屢傳不和消息，過去楊冪生日身為好姐妹的唐嫣都一定準時在微博送上祝福，但近年開始卻無聲無息。另外，二人共同出席時尚活動時亦零交流互動，就連唐嫣結婚楊冪亦冇出席等，這一些行勁似乎容易令人坐實了她們姐妹情早就不在了。據指造成反目原因，傳出是因為二人分別演出的《何以笙簫默》電視劇版同電影版不停比拿來比較；另外指出她們為爭角色而反目，唐嫣相繼取代楊冪演出電影《九層妖塔》同《賞金獵人》…在各種的排名比較﹑聲音壓力下，自自然然女人有比較心從而令她們愈走愈遠。

楊冪結婚唐嫣是唯一一位伴娘。（視覺中國）

這對好姐妹無論在劇集﹑演技等上，一直不停被拿來比較。（視覺中國）

陳鈺琪人氣略勝一籌祝緒丹

不過無論在影視劇﹑各種排名上楊冪往往都是領先唐嫣，在這一方面楊冪完全勝出。而在捧紅藝人方面楊冪的確捧紅了迪麗熱巴，而熱巴亦早已成為獨當一面的一線女星，接下來她就是要力捧祝緒丹。而唐嫣旗下就力捧陳鈺琪，不謀而合地她們均派出祝緒丹同陳鈺琪在同一部劇一決高下，原想祝緒丹早前已憑《三生三世十里桃花》飾演的玄女一角大受歡迎擁有一定的粉絲群，沒想到憑《倚》劇再走紅的她人氣仍然不敵陳鈺琪。

陳鈺琪同祝緒丹在劇集中是情敵（《倚天屠龍記》微博圖片）

在喊戲上網友都覺得陳鈺琪表演比較好。（微博圖片）

在微博人氣上祝緒丹只有320萬人次追蹤，而陳鈺琪就有590萬人次追蹤，這一局陳鈺琪勝；在劇集方面今年她們均有三劇在手，但祝緒丹有金馬影帝阮經天相助，聲勢巨大這一局她勝；在演技方面網友找出她們在《倚》劇的喊戲，雖然各有支持者力撐，但似乎陳鈺琪喊得最打動人，網友指出她的眼神帶感有演技，紛紛留言：「我見猶憐」﹑「哭得讓人心疼」﹑「演技是很好了」…表現出趙敏的獨有個性，這一局陳鈺琪勝。而且《倚》一劇中趙敏是第一女主角，可見陳鈺琪多麼受重視，仍然是她取得勝利，絕對是為老闆唐嫣打贏一場勝仗。

事實上，祝緒丹略遜一籌或許同資源不集中有關，皆因楊冪旗下所簽的藝人有許多，包括：迪麗熱巴﹑高偉光﹑劉芮麟﹑代斯…自然資源會分散。而唐嫣就只得陳鈺琪一位藝人，自然資源集中略勝一籌。

陳鈺琪微博人氣高過祝緒丹。（陳鈺琪﹑祝緒丹微博圖片）

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