楊丞琳婚後想搣甩「可愛教主」稱號　IG動態於微博掀200萬人討論

娛樂圈中一個藝人因特徵出眾，而被媒體或網友冠上稱號的例子多不勝數，比如台灣女歌手楊丞琳般就有「可愛教主」之稱，這一個稱號已經不知不覺跟隨她十多年了，可是近日升級為人妻的她似乎不再喜歡這個稱號，在其社交網站貼文表示「可愛教主」已經是過去式了，望大家不要再將這個頭銜發揚光大，此帖一時之間成為微博熱搜榜第一位，超過200萬人討論。

楊丞琳﹑李榮浩日前在合肥登記結婚。（楊丞琳微博圖片）

14年出碟被冠以「可愛教主」稱號

事實上，自2005年她推出《曖昧》專輯爆紅，在其專輯的歌曲中她的MV打扮穿著非常可愛，加上她擁有甜美的外表因而被媒體冠上「可愛教主」之稱。當時因為人氣紅遍兩岸三地，使她的可愛打扮成為不少女生模仿的對象，掀起一陣可愛潮。

當持續以可愛打扮與曲風作賣點幾年後，楊丞琳就在2008年推出專題《半熟宣言》，改以渾厚沉穩的方式演繹歌曲，咬字方面亦比較強硬清楚，不再是從前軟軟綿綿似的，給人一種輕熟女的Feel。繼而推出《想幸福的人》﹑《天使之翼》等到近年的《年輪說》專輯，楊丞琳的風格都越趨成熟，《年輪說》此專輯更記錄了她這些年的蛻變，整張音樂聽起上來她非常自信、成熟，不再是從前的楊丞琳了。

楊丞琳從前走可愛風。（Youtube截圖）

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IG動態被轉發 成為微博熱搜

目前35歲的她日前亦已經同男友李榮浩於合肥登記結婚，正式成為人妻，未知是否因為這個原因，她不想再同「可愛」二字有關聯。楊丞琳就在其個人Instagram發表限時動態，冀各大媒體高抬貴手，不要再稱她為「可愛教主」：「可愛教主這個稱號已經是過去式。麻煩媒體大哥大姐們別再為我冠上這個頭銜了，好不好嘛。」結果此帖被截圖，於微博瘋傳，掀起200萬人討論，登上微博熱搜，不少網友亦似乎認為她的年齡與身份確實已不適合再叫「可愛教主」，一致認為叫「李太太」或「可愛的李太太」最合適不過，認真有創意。

楊丞琳不想被人叫「可愛教主」。（娛婆微博圖片）

網友紛紛留言叫她「李太太」。（微博截圖）

其實，在台灣除了楊丞琳有「可愛教主」之稱外，還有三大教主的存在。她們就是「流行教主」蔡依林﹑「電眼教主」張韶涵﹑「甜心教主」王心凌，她們合稱為「四大教主」，未知她們三位教主是否同楊丞琳一樣有同樣的想法，不想大家再為她們冠上如此頭銜？