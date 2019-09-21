楊丞琳婚後出席墾丁音樂會演出　台下粉絲大喊：要幸福喔！

墾丁知名的音樂盛事春天吶喊和春浪音樂節相繼出走到高雄，屏東縣政府嘗試打造全新的音樂品牌，今年推出「秋天不吶喊音樂節」，今明一連2天在墾丁大灣遊憩區草坪開唱，剛與李榮浩完成領證結婚的楊丞琳，雖然全程未提領證一事，台下粉絲仍忍不住大喊：「要幸福喔！」

楊丞琳是「秋天不吶喊」舞台開場歌手，剛被報導領證結婚的楊丞琳，婚後首場音樂演出就在墾丁唱情歌，恰巧符合甜蜜的「戀愛」主題；她一連演唱《仰望》、《年輪說》、《失憶的金魚》、《青春住了誰》4首經典歌曲，她笑稱「雖然活動主題是秋天不吶喊，但是非常需要你們的吶喊」，引發台下粉絲尖叫，但全程未提領證一事。

秋天不吶喊音樂節首日以「戀愛」主題於墾丁大灣遊憩區甜蜜開唱，由楊丞琳、白安、吳汶芳等歌手輪番演唱多首甜蜜情歌，透過「戀愛」主題歌曲的演出，搭配粉紅螢光棒及泡泡機，讓會場充滿「戀愛」氛圍；此外，活動現場也和民眾大玩「愛」的小互動遊戲，只要參與活動熱吻的情侶，就可以獲得主辦單位準備的巧克力。

第2天以失戀為主題，邀請艾怡良、小球、江美琪、萬芳等藝人，期望透過用他們的音樂與歌聲得到療癒以及再次為愛出發的勇氣，此外主辦單位也加碼邀請新加坡藝人孫文海，將帶領「伍喆癲」樂團到場表演。

屏東縣政府表示，「秋天不吶喊音樂節」是在墾丁音樂性活動的新嘗試，期望透過不同以往的主題，營造氛圍，讓大家感受到墾丁不再是以往印象中的電音、搖滾、泡泡趴，墾丁也可以很文青、很浪漫，更重要的是希望能打造屬於屏南地區的音樂品牌活動。

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