一向受觀眾歡迎的美國綜藝節目《全美一叮》（America's Got Talent）第14季，於日前舉行了冠軍戰，最終由患上自閉症及視障的Kodi Lee奪得冠軍兼攞走100萬美金（約7800萬港元）的獎金！不過有大批網民就表示不滿賽果，在社交媒體及討論區留言指Kodi Lee是唱得很好，但未算最勁，更覺得應該由第四名來自印度孟買的舞蹈團V. Unbeatable勝出才合理。

V.Unbeatable敗給Kodi

在冠軍戰，22歲患上自閉症及視神經發育不全的Kodi靠零瑕疵的表演，成功揮低來自底特律的兒童合唱團、棟篤笑藝人Ryan Niemiller、V.Unbeatable等各有才華的單位，並勇奪冠軍。其實Kodi跟V.Unbeatable都在比賽期間奪過Golden Buzzer，雖然Kodi的天籟之聲感動不少觀眾，但原來V.Unbeatable才是網民心目中的大熱。而Kodi母親Tina比賽過後接受傳媒訪問時表示，Kodi很希望能夠擁有各種顏色的三角鋼琴：「只要Kodi一直都能夠玩音樂，錄製歌曲及為大家表演，他就已經滿足了。」

來自印度孟買 「V」字隊名悼念已故成員

來自印度孟買的舞蹈團V. Unbeatable由29位成員組成，年紀最細的只有12歲。他們在表演中除了跳舞齊過韓團之外，更加插了大量超高難度動作，包括凌空翻騰、旋轉十周半、疊羅漢等，所有表演危險程度極高，四位評判看完V. Unbeatable的表演後全數站起來鼓掌。他們更在特別嘉賓前NBA球星Dwayne Wade手上奪得Golden Buzzer，Wade接受訪問時指這個表演是他看過最刺激的演出，笑言看演出時的心跳頻率比打比賽時更快。

另外，V. Unbeatable早前被問到團隊名中的「V.」是代表什麼，成員透露4年前團隊中一位出色的舞者Vikas Gupta因為在練習高難度動作時，發生意外而不幸離世，所以團隊特別加了代表他名字的字母來紀念他，並希望帶着他的精神來參加《全美一叮》。