相距5年姊弟戀修成正果　窪田正孝、水川朝美齊發聲明公布已婚

昨日（21日）有傳31歲日本男星窪田正孝與36歲的女星水川朝美於今日（22/9）一起透過經紀公司發表聲明宣布已註冊結婚，姊弟戀修成正果。窪田正孝從2017年底與比他年長5年的水川朝美傳出緋聞，姐弟戀一路走來發展順利，今日再公開婚訊，實是可喜可賀。兩人在聲明中表示：「我們彼此欣賞與尊敬，經過2年交往後，決定結婚攜手共度一生。」兩人表示婚禮及婚宴仍未定，強調水川沒有懷孕，之後兩人會繼續工作。

日本男星窪田正孝與36歲的女星水川朝美於今日稍早透過經紀公司發表聲明，證實昨日已註冊結婚，姊弟戀修成正果。(圖片擷自twitter)

窪田正孝與水川朝美於2017年合演日劇《是我們做的》（僕たちがやりました）後一拍即合，劇中水川扮演英文老師，而窪田正孝則扮演其學生，雖然劇集收視平平，但造就兩人的戀情。同年，有日本傳媒拍到窪田駕駛其開篷座駕載着女友水川遊車河，之後兩人又被爆出租屋過同居生活。

曾有雜誌拍到窪田駕駛其開篷座駕載着女友水川遊車河，後來兩人又爆出租屋過同居生活。(圖片擷自twitter)

其實水川朝美早已踏進適婚年齡，兩人一直有結婚計劃，由於水川剛拍完日劇《白衣之戰士》，而窪田則於17日開工拍攝明年春天播映的NHK電視劇，會有長達一年的拍攝期，因此現在結婚是最佳時機，故騰出空檔公布婚訊。