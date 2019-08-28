這些星座愛談姐弟戀？蔡少芬、楊怡無懼年齡差距　處女座最愛弟弟

早前具惠善和安宰賢宣佈離婚，自然讓人想起不久前宣佈離婚的「雙宋夫婦」，兩對夫婦都是女方比男方打，令人不禁懷疑，到底姐弟戀是否注定失敗收場呢？

具惠善和安宰賢宣佈離婚，讓人覺得姐弟戀無望。（《新婚日記》劇照）

愛情最難克服就是不同步，當你努力向前跑，回頭之際，看到伴侶離你萬丈遠，施施然散步，那一瞬間，突然感到疲憊。你為兩人的將來打拼，對方只顧吃喝玩樂，聽過不少身邊姐弟戀情侶都是輸給了「上進心」。隨著「姐姐」年齡漸長，安穩的肩膀或許比用之不盡的體力更重要，尤其當大部份女性堅信女人的年齡與價值掛勾，面對不溫不火的「弟弟」，她們只得離去。

不過，身邊拖著「弟弟」的你也先不用失望，這個世界總有例外。或許真愛就是無懼年齡差距，例如娛樂圈中還是有不少成功的姐弟戀的例子。以下4個星座，最愛談姐弟戀，而且都可以談得長久又甜蜜。

點擊看娛樂圈中姐弟戀的星座（女星代表）：

+ 8 + 7 + 6

1.處女座

處女座女生予人一種「媽媽」的感覺，總是溫柔貼心，很懂得照顧另一半。正因為此，充滿母性的她們才會深深吸引年齡比自己小的男生，她們可以包容小男生偶爾任性，在伴侶身邊默默支持，等待對方成長。因此處女座是十二星座中最適合談姐弟戀、而且是開花結果機會最大的一個。

處女座代表。（蔡少芬微博）

2.雙子座

對於愛玩、愛新鮮的雙子座女生而言，年紀太大的伴侶對她們而言過於死板，有著無窮活力和創新想法的年輕男生就是她們的理想伴侶。而且雙子座女生打扮風格偏向年輕，活潑的性格讓她們很容易就和年紀較小的男生打成一片。即使她們與年紀比自己小的男生一起了，也不怕彼此之間有代溝。

3.獅子座

自信霸氣的獅子座總是樂於接受不同挑戰，這讓她們散發自信美，同時擁有豐富的人生閱歷。對於年紀小的男生而言，獅子座姐姐的獨立自信最為吸引，不同於其他小女生般膚淺、沒有自己的想法。而獅子座女生也願意分享自身經驗，與年紀輕的另一半一起成長。

4.巨蟹座

巨蟹座不論男女都十分顧家，隨住年紀漸長，她們渴望有自己的家庭。對於愛情，她們不會抱持不切實際的幻想，不會追求用金錢堆砌的浪漫，與她們拍拖，總會覺得很安心。而她們也享受在關係中擔當「姐姐」角色，把男方的起居生活照顧好，就是她們最大的願望。