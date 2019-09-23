木村光希米蘭行騷成焦點　謝安琪陳凱琳孖住睇騷表現興奮

藝人頂住星二代光環，一入行固然會受矚目，但要繼續喺娛樂圈發光發亮，實力始終是最重要一環。木村拓哉囡囡木村光希以藝名Kōki橫空現身，隨即成為時裝界超新星，呢日佢去到米蘭參與時裝騷，喺一眾頂尖Model間亦絕不失色，謝安琪、陳凱琳兩位靚媽受邀出席睇Show，唔知佢哋小朋友如果想入行的話，到時又批唔批准呢？

Kōki踏上米蘭時裝騷，表現專業。

謝安琪話自己第一次參與國際時裝周活動，笑言終於有機會出國參加盛會：「因為之前小朋友都仲係好細，一直都盡量安排香港工作，今年終於有機會，所以真係好開心！其實呢幾日我都係拍攝，未有時間去玩，但係周圍地方都好靚，真係好享受。而難得我哋都可以忙裡偷閒，成Crew人一齊食餐好嘅。」

KAY笑言仔大女大終於有機會到外地參與時裝盛宴，相當興奮。

Kay演唱會舉行在即，今次出席Fashion Week活動視為減壓：「因為我之前一直都忙緊演唱會，出發之前我以為呢幾日會好忙，可能因為風景太靚喇，我和同事都可以放鬆心情。演唱會後都想同家人再來一次，因為附近好多地方都好寧靜，好適合我哋全家。」

KAY全神貫注睇騷。

陳凱琳第二次參與FILA米蘭時裝周活動，笑指自己有足夠經驗，可以好好享受呢場騷：「因為上年咩都唔知，以為睇騷要有咩儀態之類，今年我一早裝備自己，可以享受場騷，見到每個Model出黎真係好興奮！（有冇時間去玩？）頭兩日大會冇嘢安排畀我哋，所以同經理人去吃喝玩樂，諗起都覺得自己過份。」

GRACE第二次參與品牌時裝騷，由緊張變為習慣並樂在其中。

Grace珍惜參與睇騷機會，成為她每年期待的工作，但係就婉拒成為Model走上天橋：「我諗我冇呢個勇氣行騷啦，我覺得Model行騷時要保模好有型狀態又唔準笑，加上好多人望住都幾尷尬，我都係去番拍戲就可以㗎喇。（咁鍾意Fashion騷，係咪自己好貪靚？）我哋成家人都唔係好貪靚咋，只不過係工作需要先扮靚，所以我哋都好一致！」