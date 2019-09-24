【我和我的祖國】王菲唱主題曲被指冇Feel　網友建議轉韓紅唱

為慶祝中華人民共和國建國70周年，內地電影界分別推出了三部電影作出獻禮，包括《攀登者》、《我和我的祖國》、《中國機長》，清一色在國慶檔期上映。其中《我和我的祖國》今（24日）終於公開發布了主題曲，邀請了「天后」王菲傾情演唱，其運用了獨特的「菲式唱腔」輕聲細語地娓娓道來了7個歷史瞬間，可是卻遭到大批網友吐嘈其歌聲不搭此電影，唱不出電影該有的氣勢磅礡感覺，一度登上熱搜引來廣大討論。

《我和我的祖國》今公布由王菲唱主題曲。（Youtube截圖）

眾所周知，王菲聲線獨特，輕柔的聲音是她最大特色，唱起愛情類的歌曲時特別令人聽出耳油。電影《我和我的祖國》主要講述不同職業、背景及身份的人，在70年間發生的不平凡故事，當中環繞著7個故事，包括「中華人民共和國成立」﹑「中國第一顆原子彈爆炸成功」﹑「中國女排首獲世界大賽三連冠」﹑「香港回歸」﹑「2008年北京奧運會」﹑「抗戰勝利70週年閱兵」﹑「神舟十一號返回艙成功著陸」，記錄了中國一件件輝煌的事踫。

《我和我的祖國》道出了7個故事。（Youtube截圖）

而王菲就用其溫柔細膩的歌聲道出這7個故事，一開口她就率先唱出「我和我的祖國，一刻也不能分割…」第一句已經令許多網友覺得好突兀，皆因為這一句歌詞是寫得如此地激昂，用輕聲細膩的聲音去唱似乎不妥，展示不出愛國情懷中該有的氣勢。另外，網友指出其歌詞與曲調展示出來的都是大氣之作，認為菲式流行唱腔唱不出當中的情感故事，無震懾人心的感覺，不少網友紛紛留言：「莊嚴感不足」﹑「不太搭啊」﹑「唱的沒有熱血沸騰的感覺」﹑「嗓音不適合這歌」…總是認為不是她的調調。

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王菲被指唱得不夠大氣。（視覺中國）

另外，網友們認為王菲聲音除了不搭配該歌曲之外，還認為她的咬子不夠清晰，唱出了黏黏糊糊的感覺，無唱出歌詞的激昂含意，網友留言說道：「咬字問題聽得有點不舒服」﹑「這個調調不倫不類」﹑「吐字實在有點做作」﹑「這種題材的歌還是字正腔圓的好」…直言難道大中華冇其他歌手可唱嗎？

網友認為王菲咬字不清晰。（微博截圖）

這一邊廂大家認為王菲不適合唱如此愛國情懷的歌曲，另一邊廂有網友就認為她只是唱出另類的風格而已，特別婉約細膩並不是不好聽，只是不合適而已。另外，網友亦建議該歌曲應該找來韓紅﹑譚晶﹑黃綺珊唱就最適合不過，因為她們的聲音是屬於比較高亢的應該會唱出震懾人心的感覺，與電影中的故事應該會碰出火花。事實上，韓紅曾唱過《我和我的祖國》該歌，的確是唱的比王菲高亢許多，今次官方卻找來王菲演唱相信另有含意。