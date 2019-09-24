【多圖】曾淑雅Jumbo孖媽咪遊星馬　大方曬性感比堅尼照

現年28歲的曾淑雅（Jumbo）憑着甜美的外表和一雙長腿成功俘虜不少粉絲，她更不時在IG分享靚相，吸引近37萬人關注。最近Jumbo同媽咪齊齊去馬來西亞旅行，兩人在當地大歎美食，不知幾開心！轉眼間，Jumbo又帶媽咪去到新加坡，繼續旅程！

Jumbo日前同媽咪去了馬來西亞旅行，當然都有去吉隆坡的雙子塔打卡啦！（IG@jumbotsang）

去完馬來西亞之後，Jumbo帶媽咪繼續旅程，去到新加坡！（IG@jumbotsang）

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Jumbo連日來在IG Post了不少旅行靚相，今日（24日）她就分享了幾張泳照，以黃色比堅尼上陣的她在泳池邊曬太陽，相當寫意！Jumbo寫道：「Chill day relax day，慢慢慢活一下……然後又黑了一度#天氣雖不如預期 #煙霧也吹來了」原來Jumbo撞正霧霾天，但好在已經去到旅程最後一日，相信都無損Jumbo今次母女之行的興奮心情呀！

以比堅尼上陣的Jumbo，大騷好身材。（IG@jumbotsang）

熱愛運動的Jumbo一向身形好Fit。（IG@jumbotsang）

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