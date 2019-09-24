向佐渾身肌肉向武打之路進發　240磅肥仔如何煉成武林高手？

肥仔都是潛力股！剛娶得美人歸的向佐，原來小時候都是一個重達240磅肥仔，不過長大之後，向佐開始對自己的身材覺得不滿意，通過努力成功減磅，成為渾身肌肉的武打演員。

向佐日前娶得美人歸，與郭碧婷正式成為夫婦。（微博：向太Tiffany陳嵐）

向佐（左二）小時候是一個逾二百磅的肥仔。（微博圖片／鄧超）

向佐的媽媽向太曾大爆阿仔的減肥原因──他喜歡上了一個女生，減肥是為了追女仔，當時向太笑阿仔這個行為很幼稚，不過如果沒有這種年輕的優勁，又怎會有後來的向佐呢？

雖然向佐咬着金鎖匙出世，自細受盡萬千寵愛，但對自己很有要求。畢業回港，當過模特兒，拍過幾套電影，星途不順令他覺得自己很沒有出息，有時跟朋友玩樂完，第二朝醒來，他覺得特別空虛和內疚，他在想：「根本不知道自己做什麼，體能沒了，前途沒了，每日重復同樣的生活，我基本上每天都躲在家裡，特別迷失，有時候我會想，我憑什麼存在呢，這個世界有我跟沒有我不是一樣嗎？」

直到有一天父親向華強對他說：「只要你努力，你就可以飛」，向佐非常感動，他等了很多年，才等到父親這句說話。其實向佐初入行，父母都很反對，不過他的堅持感動了父親。

自此向佐更努力鍛煉，由原本扎馬扎不過1分鐘，基本腿法和拳法都不會，到後來可以做出凌空側手翻，當中付出的努力是別人不能想像的。頂着向華強長子的光環，沒有為他闖娛樂圈帶來更多便利，反而是一個絆腳石。面對外間不同的眼光，向佐以苦練和實力，來證明給大家看，他對這個行業是有誠意的。

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