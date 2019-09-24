【Our Planet】攝製隊為拍稀有動物玩命　入熱帶叢林致下身生粒粒

有「地球之肺」之稱的亞馬遜雨林上月發生嚴重火災，火勢超過一個多月仍未受控，燒毀了40多萬公頃林地，令社會各界都十分關注火災及全球暖化的問題。如果大家認為這些問題都事不關己，不妨收看日前剛剛在第71屆艾美獎中奪得「最佳紀錄片/最佳連續寫實節目」的Netflix原創生態紀錄片《Our Planet》（中譯：我們的天與地）。紀錄片帶領觀眾探索地球的自然奇觀，透過這些珍貴畫面來警惕人類要珍惜地球的資源。

【Our Planet】50個國家取景超越電影製作 首播奪爛番茄92%高分

紀錄片現於Netflix上架。（Netflix圖片）

《Our Planet》經歷4年拍攝，去到60個國家取景，參與的攝製人員多達600位，在製作上絕對能夠超越電影。當大家在欣賞大自然奇觀的同時，可有想過攝製人員是如何拍攝到這些珍貴畫面？Netflix日前推出的《Our Planet - Behind the Scenes》（我們的天與地 幕後故事），揭開攝影師鏡頭背後，在惡劣和危險環境底下的辛酸。

深入鯊群拍攝獵食畫面 為保命穿上防咬鎖子甲衣

大家在一般的動物生態紀錄片中，頂多只會看到數十條鯊魚深潛的畫面。今次攝製隊為了拍攝鯊魚獵食的震撼畫面，特別去到鯊魚保護區南太平洋法屬波里尼西亞的偏遠小島取景。攝影師表示尋找鯊魚並不困難，要應付強勁水流同時不被鯊魚咬，卻是一大考驗。要在去到水底拍攝鯊魚捕獵的珍貴畫面，攝影師先要穿上防咬鎖子甲衣來保護自己。

拍攝當日聚集的鯊魚比平日多，攝影師以經驗判斷後小心接近鯊魚。紀錄片中看到幾百條鯊魚在瘋狂獵食，更迅速在攝影師游過，場面驚心動魄。避免成為鯊魚的獵物，攝影師要保持冷靜及緩慢移動，最後終於能夠置身鯊魚群中。拍攝過後，攝影師直言：「當你置身於這場危險的獵食，頓時覺得人類很渺小，這個難以置信的場面我會銘記於心。」另外，鯊魚對沿岸海域的生態起了關鍵的作用，所以保護所有海洋中的鯊魚是非常重要，這樣鯊魚和其他海洋生物才能繁衍昌盛。

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為拍攝西伯利亞老虎罕有畫面 不惜在雪地苦等兩年

西伯利亞老虎（Siberian tiger）是貓科動物中體型最大的品種，但可惜因為瀕危絕種，全球數目驟減至150隻，要捕捉到牠們的罕有畫面可以說是難上加難。攝製隊特別去到俄羅斯東部，在雪地中築了約40尺的小木屋來觀測老虎的蹤影。小木屋麻雀雖小，但裡面有很多裝備，包括獵刀、衛星通訊裝置、嚇走老虎的閃光裝置等，不過裡面只擺放了少量乾糧，如果人有三急時，亦只能用水桶解決。

攝影師在雪山擺放了很多攝影陷阱，可惜等待了兩個月都沒拍攝到老虎的畫面。直至一個晚上，有兩隻老虎來到攝影師的小屋附近，可惜因為現場太黑而不能拍攝到老虎的片段。1年過後，攝製隊無意中在山脊發現老虎的腳印，終於能夠拍攝到西伯利亞老虎的激罕畫面。攝影師Kieran坦言苦苦等待都不能保證能夠拍攝到有用的東西，而今次的拍攝絕對需要運氣。談到由籌備去到拍攝，足足用了兩年時間，看到這些畫面，Kieran感動到眼濕濕謂：「為了短短幾分鐘的片段，整整工作了兩年，看見這珍貴的鏡頭，一切都是值得的！」

熱帶叢林環境超惡劣 攝影師為拍攝紅毛猩猩生粒粒

上完山下完海後，是時候要深入熱帶叢林，今次攝製隊去到印尼蘇門答臘拍攝近幾十年數量急速下降的紅毛猩猩。在熱帶叢林拍攝絕對是世紀大難題，除了蚊蟲肆虐，更滿布沼澤。跟拍攝西伯利亞老虎不同，等待是不會捕捉到紅毛猩猩，因為牠們整天都待在樹冠層，從不會到地面，而且經常走動，所以最大的難題就是要跟上牠們的速度，並從樹葉之間拍攝到清楚的畫面。要架好攝影機，只有幾秒準備及對焦拍攝，但就在這個時候，猩猩就會跑掉。

Matt坦言非常困難，更因為在長期追逐之下什麼都拍攝不到，令他非常氣餒。其後，Matt更因為小腿長期浸在泥水中，加上對毒藤敏感導致雙腿紅腫，並生了大量細小水泡，而需要被迫休假。經過一輪休息後，Matt重返叢林拍攝，幸好最後都拍攝到猩猩進食的畫面。而動物使用工具是極為罕見，當拍攝到猩猩使用樹枝從蟻窩中把螞蟻挖出來的時刻，絕對是突破性的發現。