【金宵大廈】李施嬅遇空難已死？　編審羅佩清：回來的Alex唔係人

TVB新劇《金宵大廈》播出後獲得觀眾一致好評，更掀起城中熱話！劇中充滿奇幻靈異事件，當中阿蕭（陳山聰飾）同Alex（李施嬅飾）之間的一段宿世情緣撲朔迷離，在昨晚（23日）的一集播出後，網民綜合8大理由，推測Alex因為飛機失事不幸罹難，究竟是真是假呢？

在第4集結尾，Alex（李施嬅飾）班機遇上強烈氣流。（電視截圖）

1. Alex致電機長卻打給阿蕭

Alex班機突然遇到強烈氣流，當Alex致電機長時，電話另一端傳來奇怪的聲音，同時阿蕭手機收到未知來電，但電話接通後並沒有聲音。

飛機遇上強烈氣流，Alex致電機長了解發生咩事。（電視截圖）

+ 15 + 14 + 13

2. 阿蕭聽到電話另一端傳來海浪聲

阿蕭得知有一班紐約飛來香港的班機失聯，於是打給Alex，點知接通後傳來海浪聲。

阿蕭得知有一班紐約飛來香港的班機失聯，於是打給Alex，點知接通後傳來海浪聲。（電視截圖）

+ 2

3. 電梯故障但Alex搭電梯上樓

由於金宵大廈電梯故障，所以阿蕭巡樓唯有行樓梯。之後阿蕭再行樓梯落樓，但在同一時間，穿着空姐制服的Alex竟然搭電梯上樓。

Alex搭到電梯上樓。（電視截圖）

4. Alex化身水鬼所以身後有積水

Alex所到之處留下一灘積水，加上前一集阿蕭聽到的海浪聲，令人懷疑飛機失事墜海，所以推測Alex其實是化成水鬼回到金宵大廈。

Alex身後有一灘積水。（電視截圖）

5. Alex在美國失聯

阿蕭在找黑貓靚寶時遇到Alex，Alex解釋因為在美國換了電話卡，沒有WiFi所以才會失聯。不過此處十分奇怪，照計酒店都有WiFi，Alex不可能無法回覆阿蕭。

阿蕭在找黑貓靚寶時遇到Alex。（電視截圖）

+ 2

6. Alex聽到吹氣公仔講嘢

Alex聽到有喊聲，原來是與吹氣公仔Mary交換了身份的晴晴（鄧佩儀飾）在喊，Alex更聽到「公仔」求救，不過除了她之外其他人都聽不到變成公仔的晴晴說話。

Alex聽到「公仔」求救。（電視截圖）

+ 3 + 2

7. 林老師見不到Alex

阿蕭與Alex準備搭電梯上天台，正好遇到林老師，以往林老師見到阿蕭同Alex一起一定會大鬧阿蕭，不過這次他只是叮囑阿蕭出入小心點，將會有古怪事發生，但就對阿蕭身邊的Alex視若無睹，因而引來網民猜測因為Alex已死，所以林老師見不到她。

Alex同阿蕭一齊上樓，遇到林老師。（電視截圖）

+ 4 + 3 + 2

8. Alex只會在夜間及金宵大廈內出現

林老師看着小說，說了一句話：「已有的事，後必再有，已行的事，後必再行，日光之下並無新意。」而這句說話也暗藏玄機，因為回到金宵大廈後的Alex只在夜間及大廈內出現，所以網民推斷這個Alex極有可能只是鬼魂。

Alex同阿蕭一起睇流星雨的畫面，其實小說一早已有記載。（電視截圖）

對於網民猜測Alex遇空難已死，劇集編審羅佩清在接受《香港01》訪問時，就解答了大家的疑問：「失聯啫，又不能證實失事。呢套劇係技術上嚟講就冇鬼嘅，但回來的Alex確實唔係人嚟嘅。有一種超自然力量，可以突破時空的限制。可以畀多個提示，現在回來的Alex不能離開金宵大廈的範圍，除了阿蕭， 只有靚寶才看到她。（所以可能係Alex前世？死後都留喺金宵大廈？）可以咁理解，最後真嘅Alex會返嚟，但阿蕭要付出好大代價。」

劇集編審羅佩清親解Alex生死之謎！（劇照）

而李施嬅就透露Alex的生死絕不簡單：「我覺得大家其實都好叻，睇到好多細微嘅嘢。大家其實都好私家偵探，我哋擺咗好多好細嘅心機落去畀大家去睇，大家都發掘咗好多嘢，好勁。其實事件冇咁簡單，始終呢個係金宵大廈。」她更透露在本周四、五播出的第5個單元《異夢》中，將會講述60年代Alex與阿蕭的前世，當中會有更多線索！