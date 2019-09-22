《金宵大廈》播出一星期，網民一致正評，放在今天無綫這個「艱難」時刻，這套劇帶來的積極意義尤其重要。 對上一套令網民、劇迷「全力撐」的無綫劇集是2017年的《降魔的》，兩年後再來一套《金宵大廈》，兩者都有一個共通點，就是負責劇本審閱的同樣都是羅佩清，她曾說過：「這是一套實驗性很濃的劇集！」的而且確，在將軍澳堆填區，不走大路是羅佩清的創作態度，而且往往心口掛個勇字，令觀眾放開成見乖乖追看。 今勻《金》秉承《降》的風格，不走無綫最擅長的都市小品、家族爭產、權力鬥爭路線，而是繼承早前《十二傳說》那樣，涉獵靈異、玄幻、輪迴，而且故事比前者鑽得更深，早在開拍時，已令人有點期待，但經驗告之，對無綫有期望必定大失所望。 不過看了《金》五集，非但沒有失望，更令人喜出望外，如果《牛下女高音》不是10月7日以台慶劇的名義播出，都幾可以肯定《金宵大廈》是2019年無綫最佳自製劇集，但能否超越網民力薦為「年度神劇」的ViuTV《教束》，就要看最後一個因素。 協力：游大東

看了《金》五集，非但沒有失望，更令人喜出望外，如果《牛下女高音》不是10月7日以台慶劇的名義播出，都幾可以肯定《金宵大廈》是2019年無綫最佳自製劇集，但能否超越網民力薦為「年度神劇」的ViuTV《教束》，就要看最後一個因素。（《金宵大廈》劇照）

第一集驚嚇情節留住觀眾 年輕編劇無懼左膠寫咗先算

有看第一集的觀眾應該同意，《金宵大廈》首4分鐘，阿蕭（陳山聰飾）那幕巡樓撞鬼戲，令人看得手心冒汗，是會令觀眾感到驚嚇，好久沒有試過這種感覺，除了以前的《幻海奇情》、《夜驚魂精華錄 ── 四人歸西》或《奇幻潮》，你對上一次被無綫劇嚇倒的，應該是今次吧？！除了首場外，之後的還有幾場驚嚇戲，感觀刺激就一般，但相對於其他港劇來說，包括去年在ViuTV播出的《VR驅魔人》，或者是羅佩清的舊作《降魔的》而言，今次驚嚇度」水準頗高，這點要讚劇組大膽，在這個左膠當道的年代，冒著被投訴的危險，《金宵大廈》編劇團隊（羅佩清、楊雪兒、楊欣穎）有勇氣創作（都是相對年輕的編劇），監製與導演夠膽拍，無綫亦夠膽播，真令人有驚喜。

金宵大廈除了陳山聰、李施嬅外，靚寶亦成為大家追看的賣點。（《金宵大廈》劇照）

故事情節有悖「無綫價值」 《嬰》惡人竟有好報？

《金宵大廈》另一個要讚賞的地方，在於它暫時擺脫無綫劇一貫的膠劇通病。以往TVB的劇情為何總是膠？就是因為情節、橋段例牌，觀眾看第一場戲，已知道下一場戲，甚至結局如何，但《金宵大廈》例外，相信沒人想像到第二個單元《嬰》，何太這個奸人會有好結局吧？當然結局未算「估你唔到」的級數，但出現這種有悖「無綫價值」的橋段，已經值得拍手掌 ── 但我估最後，何太都係被繩之於法，如果冇就真係神劇！其實觀眾就是需要這種情理之內，意料之外的劇情，要令觀眾有從未看過的情節，是每一個製作人的責任，希望這種驚喜，無綫能持續落去，坦白講，無綫的編劇、監製、導演絕對有能力做到，只不過沒有足夠時間和自由去創作，管理層應審視以往工廠式製劇模式，要知道觀眾的選擇不止無綫和ViuTV，而是全世界，精製劇集才是王道。

首集頭四分鐘，的確令人有恐懼感覺，睇TVB會被嚇親，好耐都無試過。（《金宵大廈》截圖）

首集內容太多睇到眼花 戲軌第二集出現鈎住觀眾

你或者笑 ── 單靠驚嚇位或故事有驚喜的單元就叫「神劇」，仲唔係收咗TVB錢講好說話？當然不！真正令觀眾欲罷不能、會追看到底的「戲軌」（故事主線）才是重點。

原本是想寫首集劇評，始終第一集決定一套劇的生死，《金宵大廈》第一集是出色，但去到Hooker位未算處理高章，談不上有很強烈的追看性，亦會疑惑，到底編劇想觀眾追看那條線？

始終《金》劇在首集要交待的著實太多，還有劉江、靚寶兩個關鍵人物、金宵大廈的特點、單元角色、還有前世故事等等等等，根本沒有足夠篇幅令觀眾立即愛上兩位主角 ── 陳山聰或李施嬅兩個角色，所以要看多一兩集，觀眾才能夠走進編劇創造出來主角的世界觀，那個能夠令觀眾着迷的「鈎」，去到第二集才出現，那就是阿蕭和Alex的感情線。

第二單元《嬰》，「御用癲婆」趙希洛今次演繹雙面人，當然出色，但演大婆的葉可茵亦到位，更估唔到呢個單元係奸人獲醒，好唔TVB囉。（《金宵大廈》截圖）

相遇戲不過不失 困𨋢一幕成感動位

大部份網友聽到愛情綫，就立刻耍手擰頭，但大家可以回想一下，自己最記得的電影、電視的情節，大部份都是經典的浪漫情節，所以感情綫寫得好，是最能觸動觀眾，阿蕭和Alex的相識經過，未算令人深刻，但男女主角由認識到開始有好感，那場戲編審相當有心思，就是在第二集以一場困𨋢戲交待，二人隔著𨋢門，互訴心事，這麼近又那麼遠，最後更以一個令人意想不到，又充滿奇幻的方式完結，觀眾應該會被這場戲感動，亦開始鈎著《金宵大廈》的觀眾，就是阿蕭和Alex的感情，究竟他們會否一齊？又要經過幾多困難，他們的前世又如何影響他們？

呢一幕困𨋢戲，應該係《金宵大廈》頭五集入面最好睇嘅一場戲，浪漫到死。（《金宵大廈》截圖）

能否取代《教束》成年度神劇的關鍵 ── 唔好爛尾！

《金宵大廈》有完美的起步，能否取代ViuTV的《教束》成為「年度神劇」就要看結局處理，兩位主角的命運，靚寶的身世，與及各單元主角的安排，暫時各人的故事，都意想不到，在大結局又會否將各單元的主角來個大雜燴，互相牽連再令觀眾意想不到呢？那就拭目以待，雖然連美劇《權力遊戲》都會爛尾，但真希望《金宵大廈》不會。

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李施嬅、陳山聰這個配搭新鮮，故事設計有驚喜，但無綫可唔可以俾多少少時間，讓Music Director造下歌，唔好一有男女主角就起主題曲，換下歌甚至係度身訂造一啲音樂，而家全世界都係咁，你仲諗一首歌用到尾，管理層望遠啲，俾啲時間幕後ok？（《金宵大廈》截圖）