【多圖】女神李蔓瑩同性戀情越愛越高調　沖繩預演浪漫婚禮

現年28歲的新一代女神李蔓瑩（Renee）自從去年底與前有線球彩台主持，剛過檔TVB的鄺家銘（阿占）分手後，於今年初就被揭突然轉性向，與同性髮型師密友Joe愛得火熱，近日她們更一同飛到沖繩工作，更不忘預演浪漫婚禮！

女神好大膽！（IG/@reneebobo）

Renee與同性髮型師密友Joe戀情曝光後，雖然有Renee的粉絲留言大鬧阿Joe不應該公開二人的關係，會影響Renee的工作！但阿Joe就懶理留言，不時在IG曬二人的親密照，而Renee雖然沒有Post出與阿Joe的合照，但亦毫不避諱會Tag 對方的IG帳戶，似乎是默認戀情。

阿占已是過去式！（網上圖片）

Renee與同性髮型師Joe好浪漫呀！（IG/@kohoiwai）

超恩愛！（IG/@kohoiwai）

準備出嫁？（IG/@reneebobo）

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+ 4 + 3 + 2

早前，二人一同飛到沖繩工作，Joe更留言指自己今次身兼兩職，除了做髮型師外，亦做埋拍攝工作，她更稱：「三天的工作完成，對於我這位業餘攝影師，李小姐應該幾滿意。」Joe更曬出二人同一表情的獨照與兒時的對比照，看來是間接表示二人相當有夫妻相。看到如此甜蜜的照片，有粉絲表示希望Renee快點出嫁，更有留言問：「同bf結婚未？」，Renee回答指：「未。」

又真係幾似！（IG/@kohoiwai）

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