【多圖】宅男女神李蔓瑩曬同性新戀情　TVB前男友阿占怒刪Post

新一代女神李蔓瑩（Renee）憑住可愛甜美童顏加上貼地的主持方式，吸引大批宅男愛戴，在IG更坐擁超過14萬Follower！但她早前就令不少宅男心碎，皆因她與同性髮型師Joe自今年3月起，就不時在網上曬二人的親密照，高調放閃。

Renee近年深受宅男喜愛！（IG/@reneebobo）

曾與前男友談婚論嫁！（IG/@reneebobo）

現年28歲的Renee在2011年參與電影《開心魔法》正式出道，她除了做模特兒同演員之外，亦在網台和ViuTV的談話節目《對不起 標籤你》和旅遊節目《旅行吊靴鬼》中擔任主持。她曾與前有線球彩台主持，剛過檔TVB的主持鄺家銘（阿占）拍拖，二人更在前年傳出婚訊，而當時阿占就有FB否認消息，但就稱：「放心我同Renee感情生活甜蜜，如果我地決定结婚，一定會同大家講。Renee係好女仔，我會努力賺多 D錢，俾佢一個安穩的家。」雖然二人愛得高調，但最終都以分手收場，最後一張合照已經是去年十月。

鄺家銘（阿占）剛過檔TVB！（網上圖片）

當時的放閃文！（FB截圖）

重溫二人分手前的甜蜜合照！

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回復單身的Renee性取向也疑改變，同性密友Joe自3月起就不時在IG曬二人的親密照，雖然有Renee的粉絲留言大鬧阿Joe不應該公開二人的關係，會影響Renee的工作！但阿Joe就懶理留言更在5月20日當日以及七夕都Post出與Renee態度親暱的合照並曾留言「I'm so sorry，Renee is mine！」，慶祝一番。而Renee雖然沒有Post出與阿Joe的合照，但就一直以來沒有否認二人戀情，更不時在阿Joe的IG留言，看來二人相當甜蜜！

超恩愛！（IG/@kohoiwai）

明顯比以往更甜蜜！（IG/@kohoiwai）

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