【金宵大廈】林夏薇再以Dr. Poon身份登場成關鍵　助陳山聰解謎

無綫劇集《金宵大廈》播出了個多星期，其單元故事內容獨特創新，吸引了一眾劇迷追看。今晚播出的一集將會開始一個全新的單元，講述蕭偉明 (陳山聰 飾) 與章瑋 (李施嬅 飾) 的前世事，似乎今晚的劇情會為大家開始慢慢揭開背後的真相，到底兩人的前世情緣是怎樣的。而之後將會有一個重要的角色出現，對於陳山聰有很關鍵的影響。

究竟佢哋前世有咩故事？(IG@joelshanchung圖片)

這個如此重要的角色就是由林夏薇在《十二傳說》中飾演的Dr. Poon，陳山聰於他的IG post了兩人拍攝時的花絮相，並留言表示：「感謝感謝再感謝好姊妹友情客串演出「金宵大廈」，今日巧熱，辛苦了 @rosinalam #金宵大廈 #DrPoon #阿蕭精神薇薇抵錫到暈 #記得留意drPoon有幾重要 #前世今生」林夏薇於去年拍攝該劇時亦有把花絮相放上IG，留言表示自己友情客串金宵大廈。《香港01》訪問了該劇的編審羅佩清，問她林夏薇會在第幾集出場，她透露：「應該係喺第17、18集出場，佢只係客串演出兩場，不過就好重要，係幫山聰解謎嘅。」看來Dr.Poon到時將會為大家解開山聰的身世之謎。

林夏薇會幫陳山聰解謎。(IG@joelshanchung圖片)

點擊下圖逐格睇佢哋嘅拍攝花絮相，以及今晚一集嘅預告：