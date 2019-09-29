楊丞琳遭網民Cap圖聲討「耍大牌兇粉絲」？　愁到爆親自出面回應

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台灣女歌手楊丞琳出道18年，先後曾多次被傳「耍大牌」，近日又遭網友爆料，她在網上回覆網友的語氣太惡，有網友更戲稱：「是撿到槍喔？」最後楊丞琳看到報道後，忍不住親自回覆背後真相。

事源日前楊丞琳在IG Po出一Set文青系穿搭相：

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A粉絲好奇發問手袋品牌，然而這時B粉絲出面替楊丞琳回答，但楊丞琳隨後出面回應「不是，不要亂回話，謝謝」；而B粉絲看完楊丞琳回應後，又解釋一次為什麼自己會誤會，最後楊丞琳忍不住又回：「不要狡辯了好不好，我很困擾。」該對話後來被粉絲刪除。

儘管這段對話事後被刪除，但卻已經被其他網友截圖放上Dcard（source：dcard截圖）

即使這段對話事後遭刪除，但卻已經被其他網友截圖放上Dcard，該名爆料網友以標題「不知道在兇個毛」發文，並附上對話截圖，立刻引來大批網友熱議。有許多網友都認為楊丞琳語氣勁差。

按圖即睇網民留言▼

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事後有媒體報道此事，楊丞琳則出面回覆，表示該名B粉絲雖然是她的鐵粉，但對方常替她回覆其他粉絲錯誤的訊息，「我也制止不只一次兩次了，所以這次真的覺得很不開心，沒有人會無理由的對其他人不悅。」

事後有媒體報道此事，楊丞琳則出面回覆（Facebook＠楊丞琳）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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