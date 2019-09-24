楊丞琳「整容級」美顏唔係靠化妝！出道靚足19年全憑台灣傳統手藝

楊丞琳新婚後沒跟老公李榮浩享受甜蜜，反而馬不停蹄工作，22日為台灣電視台TVBS第二屆新人營「新星志願」擔任講師，與總導師金勤進行對談，提到當年出道當演員，只能自己想辦法學習，看到TVBS願意培訓新人，內心充滿感動，也再度點燃她的演員魂，笑說：「我是非常愛演戲的，現在歡迎大家有任何戲約都可以來找我。」

楊丞琳日前公佈結婚喜訊。（IG@rainie77）

楊丞琳一路演成金鐘視后，回想起自己的出道辛酸史，曾寄明信片求取表演機會，但卻沒有收到任何回應；而試鏡的阻礙竟是右臉的「痣」，每次都遭到試鏡人員嫌棄，沒想到爆紅後竟成為個人特色。新人時期她也常一大早就化好妝到片場，等了整天都沒有輪到她上戲，只能默默陪著大家收工。

楊丞琳與金勤私交甚篤，她在課堂上也分享兩人相處時所發生的趣事，有次她推薦金勤看Marvel系列電影，金勤原本興趣缺缺，沒想到最後竟然從頭看到尾，楊丞琳認為：「英雄片真的很難演，我們都很佩服能在綠key板前面演戲的人。」楊丞琳還在學員們面前揣摩變形俠醫、緋紅女巫的表演方式，逗得全場哈哈大笑。

學員們好奇楊丞琳平時都如何保養，大膽問：「妳都去哪一家醫美診所？」楊丞琳笑答：「我不去醫美的啊！我都是去找很傳統的阿姨按摩，可以按臉、按身體的淋巴。」她認為演員是所有小表情都會被鏡頭所拍攝到，「我不想要演哭戲的時候臉很繃，或眉頭皺不了，還是純天然就好。」

楊丞琳不時在IG分享素顏、淡妝照。（IG@rainie77）

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楊丞琳自出道就經營歌手與演員的雙重身分，近年對於劇本挑選特別謹慎，她說：「雖然得到我歡心的劇本可能不是那麼多，但是都已經跟我早期演繹的角色差距很大，很開心大家這麼看得起我。」她認為任何一個角色都是挑戰，「我知道很多人可能以為我只想唱歌，但其實我也是一個演員，還有很多想挑戰，歡迎大家來給我磨練、進步的空間。」現如今許多人透過選秀節目或網路自媒體崛起，楊丞琳建議：「可以自己多拍點照片或影片上傳介紹自己的特點，當然透過電視台徵選是最正當最快的管道，比起來現在的新人真的很幸福。」

楊丞琳化妝後外貌更標緻。（IG@rainie77）

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