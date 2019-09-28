李敏鎬食小籠包噴汁舊片登微博熱搜　內地網民：果然是新手上路

今年4月退伍的長腿Oppa李敏鎬，6月曾在個人IG上傳一條名命「吃點心的方法」的影片，最近意外登上微博熱搜榜而再次成為話題。影片中的李敏鎬顏值大爆發，用帥氣的臉為粉絲送上歡樂。

「吃點心的方法」的影片中，李敏鎬向粉絲示範如何美味地品嚐小籠包和燒賣。李敏鎬除了用非常猙獰的表情吃燒賣外，他一口咬下小籠包，導致小籠包內的湯汁直線噴出的一幕更成為登上熱搜榜。相隔3個月後才意外登上熱搜榜，事後不少粉絲特意到李敏鎬的IG留言，轉達他這個好消息。由於影片中的李敏鎬身穿着V領恤衫，因此若隱若現的胸肌也成為看點之一。

小籠包湯汁直線爆出，李敏鎬果然是新手上路。（IG/@actorleeminho）

李敏鎬「吃點心的方法」逐格睇：

不少看過影片的粉絲都留言表示「Oppa果然是新手上路」，認為李敏鎬完全不懂吃小籠包的秘訣，導致噴汁的爆笑情況出現。由於自李敏鎬退伍後，一直少有新聞登上熱搜，所以粉絲都替他高興。不過亦有粉絲藉此取笑李敏鎬，提醒他下一次要以「優雅」的模樣登熱搜。李敏鎬的回歸作《The King：永遠的君主》預計將於2020年播出，粉絲一定要期待他的表現！

李敏鎬回歸作將於下年播出。（IG/@actorleeminho）