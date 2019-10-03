【假設性無罪】王敏奕一改乖女形象　聲稱遭梁漢文性侵誓反抗到底

繼《理想國》後，ViuTV再推出1小時原創新劇《假設性無罪》，由王敏奕、梁漢文、張慧儀、陳俞希、強尼等主演，是一套以辦公室性騷擾為題材的「職場性騷擾」懸疑劇。而剛成為人妻的王敏奕於劇集中突破一貫文靜單純的形象，飾演一個慘遭性侵，但堅強硬朗的女設計師，不甘受辱而決定反抗到底。

劇集開首就以著名設計師何英傑（YK，梁漢文飾）被新入職下屬林梓慧（王敏奕飾）控告性侵，但兩人各執一詞。阿慧堅持控告上司YK非禮她，但YK則矢口否認，更指自己是慘遭阿慧冤枉，亦不清楚對方冤枉自己的原因，因而演變成「羅生門事件」。雖然YK直屬上司Yvonne（張慧儀飾）為息事寧人，而向阿慧施壓，望她能撤銷控訴，但阿慧卻先發制人開記者會，公開控訴一直以來在公司被性騷擾及性侵一事，不過當中卻有3大疑點，令阿慧的控訴存疑：

傾慕梁漢文

阿慧加入公司前，在一個頒獎典禮上獲頒新秀設計師大獎，碰巧遇上在頒獎禮上奪得個人大獎得主的YK任頒獎嘉賓。在這個場合遇上偶像YK，阿慧主動提出想加入YK公司，當其下屬多多學習，更請YK「食波餅」。不過似乎YK就不太受落，只叫阿慧將CV傳給人事部，最後卻是老闆鄭生（樓南光飾）睇中阿慧的姿色而邀請她入職。正式加入公司後，阿慧對工作十分積極，對大小事件都甚有熱情，加上執行力強，更認為當YK下屬必定能夠學習更多。

向老闆投懷送抱

由阿慧入職開始，不少同事都認為她是靠關係，才獲得老闆親自聘請，更令人懷疑她想搶YK飯碗。雖然阿慧百般否認，卻多次被同事看到主動向高層投懷送抱，有此更主動幫咸濕老闆買午餐，並送到其辦公室一起進膳。以上種種，令人不禁懷疑阿慧是為上位，不惜利用自己的姿色優勢。

同事對兩人的評價

在同事眼中，YK是公司出名的好好先生，無論事業和家庭都處理妥當，眾人都相信他經營日久的為人。加上就算阿慧在頒獎典禮上向YK施以甜頭都公事公辦，令大家都認為YK會性侵的機會相當低。相反，大部分同事都覺得阿慧是專埋老闆身博上位的人，更認為阿慧自以為老闆讚幾句就不給YK面子，藉此取代他的位置。

面對上述3個疑點，YK似乎沒有任何動機去侵犯林梓慧，而阿慧又究竟是否真的為上位，或者認為YK似乎對自己沒有興趣，而冤枉一直傾慕的對方？這場「職場羅生門事件」真相到底孰真事假？接下來更有不少突破性發展及眾人秘密大揭秘，想知道事態發展如何，大家就要留意由今晚起，逢星期一至五晚上9時30分在ViuTV 99台播出的《假設性無罪》！